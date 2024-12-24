İstanbul'da 'Gurur ve Önyargı' Tiyatro Oyunu İlk Kez Sahnelendi

İstanbul, Jane Austen'in 200 yıllık eserine ev sahipliği yaptı. Yazarın ikonik romanı 'Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)'dan uyarlanan 'Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)' adlı tiyatro oyunu, ilk defa sahnelendi.

Beşiktaş Kültür Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, BKM ve DOT ortak yapımı olan oyun, Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde Maximum Uniq Hall'de izleyicilerle buluştu.

Oyun, Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komedi biçiminde uyarlanmışken, kadrosunda Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı gibi sevilen isimler yer alıyor.

Daltaban: "Hikayemiz O Kadar Pembe Değil"

Açıklamalarda bulunan Daltaban, oyunun preparasyon ve prova sürecinin yaklaşık 1 yıl sürdüğünü belirtti. "Gurur ve önyargı kelimeleri," diyen Daltaban, "Hikayemiz, romantize edilmiş çağrışımlarının ötesinde, tüm politik gücüyle meydan okuyor. Kodlanmış erkek ve kadın rollerini eleştiriyoruz," şeklinde devam etti.

Oyun, Regency dönemi İngiltere'sinde geçiyor ve Jane Austen'in tanınmış karakterlerini, arka planda çalışan beş hizmetçinin gözünden anlatıyor. Daltaban çatışmanın ve mizahın ön planda olduğu bu hikayede "Hizmetçilerimizi seveceksiniz, ben her birine bayılıyorum," ifadelerini kullandı.

Gelecek Gösterimler

İki perdeden oluşan bu etkileyici oyun, bugünün yanı sıra 13, 14 ve 20 Ocak 2025 tarihlerinde de tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

Çeviri: Erdem Avşar

Sahne Tasarımı: Burak Etöz

Müzik: Oğuz Kaplangı

Kostümler: Tomris Kuzu

Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Koreografi: Tan Temel

Müzikal Performans: Müge Oskay

İstanbul'da, yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" tiyatro oyununun ilk gösterisi gerçekleştirildi. BKM ve DOT ortak yapımı oyun, DOT'un sanat yönetmeni Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde Maximum Uniq Hall'de sahnelendi.

İstanbul'da, yazar Jane Austen'in 200 yıllık "Pride and Prejudice (Gurur ve Önyargı)" romanından uyarlanan "Gurur ve Önyargı* (*gibi bir şey)" tiyatro oyununun ilk gösterisi gerçekleştirildi. BKM ve DOT ortak yapımı oyun, DOT'un sanat yönetmeni Murat Daltaban'ın yönetmenliğinde Maximum Uniq Hall'de sahnelendi.