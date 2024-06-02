İstanbul'da iş arayanlar! Belediye personel alımı yapacak

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALACAĞINI DUYURDU!

İstanbul Metropol Bölgesi'nde 8 kişinin işe alınacağı açıklandı. Açıklamaya göre, başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar neler, nereye ve nasıl başvurulacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmak üzere 3 okul öncesi öğretmeni ve 5 eğitim ve çocuk gelişimi personelinin alınacağı açıklandı.

Böylece toplam 8 kişi alımı yapılacak ve 29 Mayıs 2024 tarihine kadar başvurular kabul edilebilecek. Başvuru koşulları neler? Kimler, nereye, nasıl başvurabilir? Ayrıntılar haberimizde…

İBB 8 PERSONEL ALACAK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Okul öncesi öğretmeni; Yükseköğretim veren bir üniversitenin Erken Çocukluk Eğitimi bölümünden veya Eğitim Fakültesi'nin çocuk gelişimi bölümünden mezun ve YÖK onaylı eğitim eğitimi almış olmak. Öncelikle İngilizce bilmeniz gerekiyor. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak tercih sebebidir. Tercihen iki yıllık deneyim. MS Office programlarına hâkim olmalıdır.

Gelen son dakika bilgisine göre; Eğitim ve çocuk gelişimi personelinin işe alınması; Meslek lisesinden çocuk gelişimi ve eğitimi alanından veya üniversite düzeyinde çocuk gelişimi alanından mezun olmak. MS Office programlarını aktif olarak kullanabilen. Arşiv oluşturabilmeli, kayıtları ve dosyaları tutabilmelidir. Öte yandan uzmanlık ve teknik bilgi gereklidir.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvuru, başvuru talimatlarında belirtilen web sitesi üzerinden elektronik ortamda ve çevrimiçi olarak tamamlanabilir. Kılavuz: https://media.iskur.gov.tr/89818/isper-kurum-disi-kamu-isci-alim-ilan-formlari-hk_ek_cem-iskur-ilani-pdf.pdf

İSTANBUL METRO PERSONEL ALACAK

İstanbul Metro A.Ş. 2 grafik sorumlusu personel alımı olacağı duyurusu yapıldı. Bu duyuru kapsamında başvurular 31 Mayıs 2024 tarihine kadar kabul edilecektir. Başvuru şartları nelerdir ve kimler başvurabilir?

Adayların en az 3 yıl ajans deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma saatleri: 08: 00 ile 17: 00 arası olacaktır.

Zamanlamaya duyarlı, iletişim planlarına sadık, sorumluluk sahibi ve hızına güvenmesi.

Kreatif ve görsel yönü kuvvetli olacak.

Çoklu iş yapabilme yeteneğine sahip olan.

Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Autocad programlarına hakim olabilen.

Baskı teknikleri ve renk ayrımı konusunda bilgi sahibi olması.

Adayların detaylara önem veren ve işini kusursuz yapma motivasyonu ile çalışan Portfolyo sunabilmesi.