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İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

İstanbul Üsküdar'da ücretsiz hayvan sağlık hizmeti sunan Minik Dostlar Kliniği yarın açılıyor. Sokak hayvanları için önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:29
İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Üsküdar'da Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Belediye destekleriyle hayvanseverlere müjde geldi. İstanbul Üsküdar'da, sokak hayvanlarının sağlığına yönelik önemli bir adım atıldı. Minik Dostlar Kliniği'nin yeni şubesi, Bulgurlu Mahallesi'nde yarın hizmete açılıyor. Bu klinik, patili dostlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti sunacak.

Ücretsiz Hizmetler ve Açılış Detayları

Minik Dostlar Kliniği, kısırlaştırma, muayene, tedavi ve ameliyat gibi birçok önemli hizmeti ücretsiz olarak sunacak. Hayvanseverler için büyük bir fırsat olan klinik, haftanın her günü 08.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Başkan Dedetaş’tan Çağrı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, açılış davetinde Üsküdarlıları bu anlamlı günde yanlarında olmaya davet etti. Başkan Dedetaş, "Üsküdar'da yaşayan her canlıya mutlu bir yaşam alanı oluşturmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sokakta yaşayan patili dostlarımızın bakım ve tedavi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağımız Minik Dostlar Kliniğimizin ikincisini Bulgurlu Mahallesi'nde açıyoruz. Tüm Üsküdarlıları davet ediyorum" diyerek yeni desteği açıkladı.

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