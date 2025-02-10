İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

İstanbul'da araç sahibi olmanın zorlukları sona eriyor! Halkbank tarafından duyurulan yeni kampanya ile belirli şartları karşılayan vatandaşlar, İSPARK otoparklarında ücretsiz park etme fırsatından yararlanabilecek.

Bildiğiniz üzere, İstanbul'da sıkışık trafik ve otopark sorunları araç sahipleri için büyük bir problem oluşturuyor. Son dönemlerde otopark hizmetlerine artan zamlar da vatandaşı zor durumda bırakmıştı. İşte bu noktada Halkbank'ın başlattığı kampanya, araç sahipleri için umut vadediyor.

HALKBANK - İSPARK KAMPANYASI

Halkbank Paraf kart sahipleri için sunulan bu kampanya kapsamında, 500 TL ve üzeri alışveriş yapanlar, İSPARK'ın yol üstü otoparklarında 2 saat, kapalı ve bariyerli otoparklarında ise 4 saat ücretsiz park edebilecekler.

Her kampanya gibi, bu avantajdan yararlanmak için önce kayıt yaptırmak gerekiyor. Kullanıcılar, SMS aracılığıyla "PARK" yazıp, boşluk bırakarak Paraf kartın son 6 hanesini ve araç plakasını 3404'e göndererek kampanyaya katılabilirler. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de kayıt olma imkanı sağlanmaktadır. Onay SMS’inin ardından, ücretsiz otopark kullanımına başlayabilirsiniz.

İSPARK ÜCRETSİZ OTOPARK KAMPANYASI DETAYLARI

Ücretsiz Park Süresi:

Paraf kart sahibi, tek seferde 500 TL’lik alışveriş yaptığında otopark hizmetlerinden faydalanma hakkı kazanıyor.

Yol Üstü Otoparklarda: 2 saat ücretsiz park imkanı.

imkanı. Kapalı ve Bariyerli Otoparklarda: 4 saat ücretsiz park imkanı.

Bu kampanya, alışveriş yapan araç sahipleri için büyük bir avantaj sunuyor. Kampanya kaydı yapmak ve alışveriş yapmak şartıyla, İstanbul'da otopark sorununu rahatlıkla aşabilirsiniz.