İstanbul'da Yakacık Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

İstanbul'da gece başlayan yoğun kar yağışıyla Yakacık beyaza büründü; dron görüntüleri parklar, çatılar ve yeşil alanlardaki kar örtüsünü ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:41
Kar örtüsü dron görüntülerine yansıdı

İstanbul genelinde gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde geniş çaplı bir beyaz örtü oluşturdu. Kentte bazı bölgelerde kar zaman zaman etkisini azaltırken, birçok noktada yer yer yoğunluk devam ediyor.

Anadolu Yakasında özellikle yüksek kesimlerde gözlenen kar, Yakacık'ta sabah saatlerinde dron ile kaydedilen görüntülerde net biçimde görüldü. Parklar, yeşil alanlar ve çatılar tamamen karla kaplanmış durumda.

Ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı yol temizleme ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde de aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

