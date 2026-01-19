İstanbul'da Yakacık Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

Kar örtüsü dron görüntülerine yansıdı

İstanbul genelinde gece saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde geniş çaplı bir beyaz örtü oluşturdu. Kentte bazı bölgelerde kar zaman zaman etkisini azaltırken, birçok noktada yer yer yoğunluk devam ediyor.

Anadolu Yakasında özellikle yüksek kesimlerde gözlenen kar, Yakacık'ta sabah saatlerinde dron ile kaydedilen görüntülerde net biçimde görüldü. Parklar, yeşil alanlar ve çatılar tamamen karla kaplanmış durumda.

Ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı yol temizleme ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, kar yağışının ilerleyen saatlerde de aralıklarla etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtiyor.

İSTANBUL'DA GECE SAATLERİNDEN BU YANA ETKİSİNİ GÖSTEREN YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KENTİN PEK ÇOK YÜKSEK KESİMİ KARLA KAPLANIRKEN, BEYAZA BÜRÜNEN YAKACIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.