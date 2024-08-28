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İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. AFAD bazı ilçelerde yaşayan vatandaşlara uyarı sms attı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 12:33
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış hakkında vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamalara göre, yağışların İstanbul’un batı ve kuzey kesimlerinde, özellikle boğaz çevresinde yerel olarak kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Yağışların saat 10.00 ile 15.00 arasında etkili olacağı belirtildi. MGM ve AKOM'un bu uyarıları, İstanbul’da olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İSTANBUL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, özellikle Avrupa Yakası ve boğaz çevresinde yaşayan vatandaşların tedbirli olmasını istedi. MGM'nin yaptığı açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan verilere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi. Yağışların özellikle sabah saatlerinden itibaren 10.00 ile 15.00 arasında etkili olacağı açıklandı.

Açıklamada ayrıca, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Vatandaşların bu saatler arasında dışarıda bulunmamaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı.

AKOM'DAN İSTANBUL'A İKİNCİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de yaptığı açıklamada, "İstanbul’un batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın 15.00’e kadar batı ve kuzey kesimlerle birlikte boğaz çevresinde de kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir" ifadesini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda da vatandaşlar uyarıldı ve yağışların etkisine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İBB'nin açıklamasında, özellikle sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda oturan vatandaşların gök gürültülü sağanak yağışa hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı. AKOM, yağışların oluşturabileceği su baskınları ve trafiğe olası etkileri nedeniyle vatandaşların tedbirli olmasını önerdi.

METEOROLOJİ DANIŞMANINDAN ÖNEMLİ UYARI: "AVRUPA YAKASI DİKKAT!"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul’daki yağışlara ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Şen, "Bugün İstanbul’da gün boyu yerel sağanak yağmur olacak. Sıcaklık bugün 30 derece, yarın ve hafta sonu ise 28 dereceye düşecek. İstanbullular bugün ıslanacak. Sabah havaya bakıp aldanmayın, şemsiyenizi unutmayın. Öğle civarında Avrupa Yakası kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşayabilir" dedi.

Şen'in açıklamaları, özellikle Avrupa Yakası’nda yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İstanbul’da yaşayanların şemsiyelerini yanlarından ayırmamaları ve ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi

YAĞIŞLARIN ETKİLERİ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuz hava olaylarına yol açabileceği konusunda yetkililer uyarıyor. Özellikle sabah saatlerinde başlayan yağışlar, Avrupa Yakası’nda öğleye kadar devam edecek. Yağışların yoğunluğunun artmasıyla birlikte, şehirde ulaşımda aksamalar, trafik kazaları ve su baskınları gibi olumsuzlukların yaşanması mümkün.

Bu nedenle yetkililer, sürücülerin trafikte dikkatli olmalarını, yaya olarak dışarıda bulunacakların ise güvenli yerlerde kalmalarını ve mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmalarını öneriyor. Ayrıca, su baskınlarına karşı bodrum katlarda oturan vatandaşların önlemlerini alması ve araç sahiplerinin araçlarını su baskınına maruz kalabilecek bölgelerden uzak tutmaları tavsiye ediliyor.

İSTANBULLULARA ÖNEMLİ UYARI!

Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları doğrultusunda, İstanbulluların 29 Ağustos 2024 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Yağışların 10.00 ile 15.00 saatleri arasında özellikle Avrupa Yakası ve boğaz çevresinde etkili olması bekleniyor. Vatandaşların bu saatler arasında dışarı çıkmamaları, gerekli tedbirleri almaları ve şemsiyelerini yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. İstanbul’da olumsuz hava koşullarına karşı alınacak tedbirlerle güvenli bir gün geçirilmesi hedefleniyor.

Meteoroloji ve AKOM’un bu önemli uyarıları karşısında, tüm İstanbulluların dikkatli ve tedbirli olması büyük önem taşıyor. Özellikle sel ve su baskını riski olan bölgelerde yaşayanların dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

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