İstanbul'da yıllar sonra ilk kez oluyor! En son 2016 yılında görülmüştü: Görenleri heyecanlandırdı

İstanbullu vatandaşlar heyecanla bugünü bekliyordu! 7 sene sonra ilk kez yaşandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DA 7 SENE SONRA BİR İLK

İstanbul'da dün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Pendik, Ümraniye, Beykoz, Üsküdar, Kartal, Silivri, Çatalca, Başakşehir gibi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı uzun seneler sonra ilk kez Kasım ayında geldi. En son 30 Kasım 2016 tarihinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olmuştu. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir İstanbul'da Balkanlar üstünden alçak basınçla yoğun soğuk hava kütlesi geldiğini bildirdi. Özdemir konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Balkanlar üstünden polar hava kütlesi yani kutup havası geldi. Karayel şeklinde kuzeybatıdan gelmesi ile alçak basınca bağlı soğuk cephe etkisiyle hava sıcaklığı bir anda 10 derece düştü.





Yüksek kesimlerde sıcaklığın düşmesi ve jet rüzgarlarıyla soğuk havanın hızla taşınması, kuvvetli sağanak yağış, fırtına, kar, karla karışık yağmur yaşandı. Bu durum İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı olmasına sebep oldu. En son 2016 senesinde yağmıştı. 7 sene aradan sonra İstanbul'a Kasım ayında kar yağışı oldu. Küresel iklim değişikliği, iklimin biraz düzeni bozuldu. İstanbul Ekim ayında yavaş yavaş soğumaya başlar ve Kasım ayı sonunda kar yağışı yaşanırdı ama bu durum değişti. El Nino varlığı fırtına, yağmur, kar yağışında anormal durumlar olabiliyor. Bu sene Kasım ayında sıcaklık sonrasında Balkanlardan gelen alçak basıncın oluşturduğu hava kütlesi sebebiyle Kasım ayında kar gördük. Baraj zemininde yer altı suyu da kuraklık sebebiyle çekiliyor. Barajların taban kısımları yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Yağışlar devam ederse barajların doluluk oranı Mart ayına kadar yüzde 70 üstüne çıkar.'