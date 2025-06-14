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İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri Göz Doldurdu

Artvin'de düzenlenen 'İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri' geleneksel ezgilerle büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 22:41
İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri Göz Doldurdu

Artvin'de Müzik Dolu Bir Gece

Artvin, 18 Ekim 2023 tarihinde "İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri"ne ev sahipliği yaptı. Bu anlamlı etkinlik, Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneği tarafından Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İbrahim Suat Erbay Yönetiminde Büyüleyici Performans

Konserin şefliğini üstlenen TRT İstanbul Radyosu sanatçısı İbrahim Suat Erbay, geceye Uşşak faslı ile başladı. Konserde, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren halkın hafızasında yer edinmiş klasik eserlerin yanı sıra Artvin yöresine ait ezgiler de seslendirildi.

Geçmişe Yolculuk

Şef Erbay, konser esnasında dinleyicilere geçmişten günümüze uzanan zengin müzik repertuarını sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Ayrıca, İstanbul TRT Radyosu'nun ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı değerli saz üstatlarına ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Anma Plaketi

Konserin sonunda, Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Erbay'a günün anısına plaket takdim etti. Bu anlamlı gece, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Artvin'de "İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri" gerçekleştirildi. Beyoğlu Klasik Türk...

Artvin'de "İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri" gerçekleştirildi. Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneğince Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı İbrahim Suat Erbay şefliğinde gerçekleştirildi.

Artvin'de "İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri" gerçekleştirildi. Beyoğlu Klasik Türk...

Artvin'de "İstanbul'dan Artvin'e Sesler ve Renkler Konseri" gerçekleştirildi. Beyoğlu Klasik Türk Musikisi Derneğince Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı İbrahim Suat Erbay şefliğinde gerçekleştirildi.

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