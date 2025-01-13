İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

İBB, evlilik desteğini 15.000 TL'den 30.000 TL'ye çıkararak genç çiftlere büyük bir destek sunuyor. Başvurular ocak sonuna kadar yapılabilecek.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:59
İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

İstanbul'dan Müjde: Evlilik Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılına girilmesi ile birlikte dar gelirli ihtiyaç sahiplerine yönelik destek ödemeleri konusunda önemli bir adım attı. Özellikle genç çiftlerin evlilik hayallerine destek olmak amacıyla verilen evlilik destek ödemeleri, İBB Meclisi tarafından alınan yeni karar ile birlikte 15.000 TL'den 30.000 TL'ye çıkarıldı.

Artan Yaşam Maliyetlerine Karşı Vahşi Bir Destek

Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yükünü artırırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu konuda büyük bir destek sunarak evlilik desteği miktarını tam %100 artırmış oldu.

Başvuru İşlemleri Ne Şekilde Yapılıyor?

İBB, evlilik desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için birçok başvuru seçeneği sunuyor. Başvurular, ilgili müdürlüklere bizzat giderek yapılabileceği gibi, İstanbul Senin Uygulaması, Alo 153 Çözüm Merkezi, WhatsApp Hattı veya e-posta gibi dijital yöntemlerle de gerçekleştirilebiliyor.

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Başvuru Şartları Nelerdir?

İstanbul’da ikamet eden vatandaşların evlilik desteği başvurusu yapabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, başvuru sahiplerinin İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuruların kabul edilebilmesi için yapılacak sosyal inceleme sonucunda, başvuru sahibinin sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyduğunun tespit edilmesi şarttır. Başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde evlenme şartı da aranmaktadır.

Bu yeni gelişmelerle birlikte, İBB, evlenmeyi planlayan genç çiftlere önemli bir destek sunarak onların finansal yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Evlilik desteği zamları, ocak ayı sonuna kadar ödenmeye başlanacak.

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