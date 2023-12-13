İstanbul depremi için ezber bozan açıklama! 30 yıldır...

Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Ülke TV canlı yayınına katılan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 'Büyük İstanbul Depremi' hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gemlik Körfezi'ndeki depremin ardından Marmara Bölgesi'nde yaşanan olaylar, İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İSTANBUL'DA DEPREM NE ZAMAN?





Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ülke TV canlı yayınında, Marmara Denizi'ndeki fay hattıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Üşümezsoy, Armijo'nun son açıklamalarında Marmara Denizi'ndeki fayın ölü bir fay olduğunu belirttiğini ifade etti. Asıl fayın Yalova'nın Çınarcık bölgesinden geçtiğini vurgulayan Üşümezsoy, "Kuzey Marmara kenarından giden bir fay hiçbir zaman söz konusu değil" dedi.

İstanbul için uzun yıllardır 7.4 büyüklüğündeki depremlerin beklendiğini hatırlatan Prof. Üşümezsoy, bu senaryoların artık geçerli olmadığını söyledi. 1894'teki depremin 1766'dan 4 kat daha şiddetli olduğunu belirten Üşümezsoy, bu durumu sorgulayarak, "Niye o şiddetli depremi şu anda görmüyoruz?" diye sordu. Prof. Üşümezsoy, Adalar fayının neden kırılmadığına dair soruyu da cevaplandırarak, Adalar fayının maksimum sıkıştırma kuvvetinin paralel olmadığını, bu nedenle fayın çalışmadığını açıkladı.

Deprem uzmanı, İstanbul'da beklenen depremlerle ilgili konvansiyonel düşüncelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bilimsel perspektiften hareketle yeni senaryoların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bu açıklamaları, İstanbul'da deprem riski ve hazırlıklarına dair kamuoyundaki algıyı etkileyecek nitelikte oldu.