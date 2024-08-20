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Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ocak 2025'te asgari ücretli, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları merakla bekleniyor. Peki memur, asgari ücretli ve emekli ne kadar zam alacak

Yayın Tarihi: 20.08.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 12:27
Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ocak 2025 için emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı, milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ancak, yüksek enflasyonun etkisiyle maaş artışlarının yüzde 15'e bile zor ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, Londra'da yabancı yatırımcılara "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını" söylediği iddiası ise yalanlandı. Peki, Ocak 2025'te maaşlara ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar…

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

MERKEZ BANKASI'NDAN YÜZDE 20 ZAM İDDİASINA YALANLAMA

Son günlerde medyada çıkan haberlerde, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Londra’da yaptığı bir toplantıda, yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam yapılacağını söylediği iddia edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddianın tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Karahan'a bu yönde bir soru sorulmadığı ve böyle bir açıklamanın yapılmadığı vurgulandı. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentileri doğrultusunda yapılacak zam oranlarıyla ilgili herhangi bir resmi bilgi verilmediği de belirtildi.

OCAK 2025 ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENECEK?

Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları, 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon rakamlarına bağlı olarak belirlenecek. Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon beklentilerine göre, yıl sonu enflasyon oranının yüzde 43,31 olması öngörülüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 14,89 seviyesinde olacak ve bu orana yüzde 4,45'lik enflasyon farkı eklenerek maaş zammı hesaplanacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ NE DİYOR?

Merkez Bankası'nın yayımladığı son enflasyon raporuna göre, 2024 yıl sonunda enflasyonun yüzde 43,31 olması bekleniyor. Bu tahmin doğrultusunda, memurlar ve memur emeklileri için Ocak 2025'te yapılacak zam oranı yüzde 6,62 olarak öngörülüyor. Bu rakamlar, sadece enflasyon farkı ve sözleşme zammı ile sınırlı kalabilir. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların alım gücü zorlanmaya devam edecek gibi görünüyor.

OCAK 2025'TE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre hesaplanan zam oranlarına bakıldığında, Ocak 2025'te memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yüzde 10,71 ile yüzde 15 arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak, bu oranların gerçekleşmesi için yılın son aylarındaki enflasyon oranları belirleyici olacak. Özellikle Merkez Bankası’nın yüzde 38’lik enflasyon tahminine göre, Ocak ayında memur ve memur emeklileri için yapılacak zammın yüzde 6,62 seviyelerinde kalması olası.

BEKLENTİLER VE GERÇEKLER

Ocak 2025 için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, yüksek enflasyon nedeniyle beklentilerin altında kalabilir. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre yapılacak zam oranı, çalışanlar ve emekliler için yeterli olmayabilir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın, yüzde 20 zam iddiasını yalanlaması da bu konuda beklentilerin düşmesine neden oldu. Zam oranlarının netleşmesi için ise enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

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Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

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