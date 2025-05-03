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İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Vanya Dayı' ile Seyircisini Büyülüyor

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Anton Çehov'un başyapıtı 'Vanya Dayı' ile seyirci karşısında. Oyunun prömiyeri Üsküdar Tekel Sahne'de yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:33
İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Vanya Dayı' ile Seyircisini Büyülüyor

İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Vanya Dayı' ile Tiyatroseverlerin Karşısında

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Vanya Dayı' adlı yeni oyunuyla tiyatroseverleri selamladı. Üsküdar Tekel Sahne'de gerçekleştirilen prömiyer, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Çehov'un Efsanevi Eseri Sahneye Taşınıyor

Dünyaca ünlü yazar Anton Çehov’un en çok sahnelenen eserlerinden biri olan 'Vanya Dayı', usta yönetmen Mehmet Birkiye tarafından sahneye konuluyor. Oyunun Almancaya çevirisi Johannes Von Guenther tarafından yapılırken, Türkçeye kazandırılması Behçet Necatigil’e ait.

Büyüleyici Kadro ve Tasarım

Oyuncu kadrosunda Kubilay Karslıoğlu (Aleksandr Vladimiroviç Serebryakov), Dilara Demirdüzen (Yelena Andreyevna), Doğa Yiğit (Sofya Aleksandrovna), Şirin Ergüven Hamşioğlu (Marya Vasilyevna Voyniçkaya), Süleyman Atanısev (İvan Petroviç Voyniçki/Vanya), Tolga Evren (Mihail Lvoviç Astrov), Cem Cücenoğlu (İlya İlyiç Telegin), Ayşe Lebriz Berkem (Marina/dadı), ve Emekcan Kaşkal (Yefim/bekçi) yer alıyor.

Oyun, Şirin Dağtekin Yenen'in dekor ve kostüm tasarımı, Cem Yılmazer’in ışık tasarımı, ve Fırat Akarcalı'nın müzikleri ile zenginleştirildi. Dans hareket düzeni Tuğçe Tuna’ya, kukla tasarımı ise Ayten Öğütçü’ye ait.

İzleyicileri Bekliyor

Toplamda 2 saat 45 dakika süren iki perdeden oluşan 'Vanya Dayı', bugün ve yarın Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu "Vanya Dayı", Üsküdar Tekel Sahne'de prömiyerini...

İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu "Vanya Dayı", Üsküdar Tekel Sahne'de prömiyerini gerçekleştirdi.

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