İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Yoğun Kar Yağışı Beklentisi

Geçtiğimiz akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini kaybeden kar yağışının ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı geldi. Ülke genelinde beklenen yoğun kar yağışı için sarı kodlu alarm açıklandı.

İstanbul ve Diğer İllere Dikkat!

Özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olması beklenen kar yağışları, bu akşam saatlerinde başlayarak yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

14 Şubat Hava Tahmin Raporu

Bugün Türkiye'nin genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz (Bolu hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı batı bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle kıyı bölgeleri yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış alacak.

Sarı Kodlu Uyarı Alan İller

Meteorolojinin yaptığı açıklamalara göre; Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Siirt, Sivas, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Batman ve Şırnak illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Önemli Uyarılar

Meteoroloji, "Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu'nda kar yağışlarına dikkat!" ifadesiyle vatandaşları uyardı. Buzlanma, don ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülürken, akşam saatlerinde don olaylarının yaşanabileceği ifade edildi. Çiftçilikle uğraşanların don riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanacak sorunlara karşılık önlem alınması gerektiği belirtildi.