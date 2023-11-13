İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Ankara, Çankırı'da tehlike çanları çalıyor! Gece yarısından itibaren başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki hava koşullarıyla ilgili uyarılarını güncelledi. Bugün için İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 13 şehir için sarı kodlu uyarılar yayınladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde, ayrıca Yozgat, Kırıkkale, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor.





Özellikle İstanbul için belirtilen saatlere göre, gece boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul Valiliği, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar konusunda uyardı. Aynı şekilde, İzmir için de öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturabilecek düzeyde olduğunu ifade ediyor. Meteorolojik hadisenin olağandışı olmamakla birlikte, bölgede etkili olabilecek hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetlerde bulunanların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Turuncu kod ise genellikle hava koşullarının dikkat çekici veya riskli olduğunu belirtir. Örneğin, şiddetli yağış, fırtına, yoğun kar yağışı gibi durumlar için turuncu kod uyarıları verilebilir. Bu tür durumlarda, insanların dikkatli olmaları, gerekli tedbirleri almaları ve mümkünse güvenli alanlara geçmeleri önerilir. Bu nedenle, yerel hava durumu kuruluşları veya ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmek önemlidir.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ancak yağış alan bölgelerde biraz azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette eseceği ve belirli bölgelerde daha kuvvetli (40-60 km/saat) olabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların güncel hava raporlarını takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyor. Yerel yönetimler ve ilgili kurumlar da halkı olası risklere karşı uyarıyor ve gerekli hazırlıkları yapmalarını öneriyor.