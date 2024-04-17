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İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

İstanbul Üniversitesi, kadrosunu genişletiyor! KPSS puanına sahip adaylar kadar, puanı olmayan bilişim uzmanları da dikkate alınarak, çeşitlilik ve yetenekleri ön planda tutan bir personel alım süreci başlatıldı. İşte bu sürecin tüm ayrıntıları…

Yayın Tarihi: 17.04.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 13:22
İstanbul Üniversitesi KPSS ile personel alımı! Başvurular o tarihte başlıyor

İstanbul Üniversitesi, teknoloji ekibini güçlendirmek için yeni uzmanlar arıyor! İşte, üniversitenin dinamik bilişim departmanına katılacak yeni takım arkadaşları için açılan pozisyonlar ve başvuru şartları hakkında bilinmesi gerekenler...

AÇIK POZİSYONLAR

• Yazılım Geliştirme Uzmanı: 4 kişi

• Yazılım Analiz ve Test Uzmanı: 1 kişi

İŞE ALIM

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak

• Görevini engelleyebilecek sağlık sorunları olmamak

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

• Ceza hükümlülüğü bulunmamak

• Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği olmamak

Ayrıca eğitim şartı olarak, adayların en az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmaları bekleniyor.

KPSS

KPSS ŞARTI VE DEĞERLENDİRME DETAYLARI

• KPSS puanıyla başvuru: Adayların P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları ve YDS’den puan sahibi olmaları gerekiyor. Değerlendirmede %70 KPSS ve %30 YDS puanları dikkate alınacak.

• KPSS’siz başvuru: KPSS puanı olmayan adaylar için, KPSS puanı 70 olarak kabul edilecek ve değerlendirmede %70 KPSS ve %0 YDS puanları esas alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuruları 15 - 29 Nisan 2024 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını yalnızca üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

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