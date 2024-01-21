İstanbulkart ile yolculuk yapanlar dikkat! Başvurana parası geri verilecek

İstanbul’da yaşayanlar bilir nerdeyse hayatın her alanında kullanımı olan İstanbulkart için yapılan kampanyalar yakından takip edilir. İşte yeni kampanya haberi geldi. Detaylar haberimizde...







İSTANBULKARTLARA PARA İADESİ OLACAK: DUYURU YAPILDI!

İstanbulkart sahibi vatandaşlara yönelik bir açıklama geldi. Kart kullanıcılarının ilgisini çeken kampanya. İstanbul Kart için yeni bir kampanya açıklandı. Kampanyaya katılanlara ücret iadesi yapılacaktır. İade kampanyasının detayları açıklandı.

İstanbul Kart kampanyası açıklandı. Birçok kampanyadan yararlanan İstanbul Sepeti sahiplerinin bir seçeneği daha var. Edinilen kampanya bilgilerine göre, İstanbul'daki bir kitapçıda İstanbulkart'tan alınan alışveriş bedelinin yüzde 20'si nakit olarak iade edilecek. Kampanya 10 Şubat'a kadar devam edecek.

İSTANBULKART KAMPANYA AÇIKLAMASI;

İstanbul Kitapevi'nden İstanbul Sepeti ile yapılan tüm alışverişlerin %20'si nakit olarak iade edilecektir.

İstanbulkart ile 14 İstanbul Kitabevi mağazasından alışveriş yapabilirsiniz. https://www.istanbulkitapcisi.com/magazalarimiz linkinden mağaza bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için Kampanyaya katılmadan önce İstanbul Sepetinizi kişiselleştirmeniz, açık rıza ayarlarınızı netleştirmeniz ve en azından ticari elektronik ileti onayı almanız gerekmektedir.

Ticari elektronik iletiler için açık rıza ve izin İstanbulkart Mobil üzerinden veya profil sayfanızdan (https://bireysel.istanbulkart.istanbul) verilebilir. Ticari elektronik iletilere yönelik açık rızanızı ve izninizi en kolay şekilde özelleştirmek ve düzenlemek için bit.ly/istanbulkart_mobile adresinden İstanbulkart Mobil'i indirin.

Kampanya süresi boyunca kullanıcılar toplamda 150TL'ye kadar olmak üzere birden fazla kez ödül alabilecekler.

Kampanyaya tüm İstanbulkart kullanıcıları katılabilir.

Eğer işlem o gün içerisinde iptal edilirse kullanıcı bu işlem için herhangi bir ödül alamayacaktır.

Kazanılan ödüller, başarılı işlemin ertesi günü satın almanın yapıldığı İstanbul Sepetine talimat olarak aktarılacaktır. Talimat olarak yüklenen ödül TL, İstanbul Cart Mobil üzerinden NFC aracılığıyla herhangi bir yükleme noktasında, otobüs durağında talimat yükleme noktasında veya otobüste geçiş cihazı ile İstanbul Sepetine dokunularak belirlenebilir.

Kazanılan ödüller nakit olarak ödenemez.

Kampanya bilgileri İstanbulkart mobil kullanıcılarına anlık bildirimler veya SMS yoluyla gönderilecektir.

Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.