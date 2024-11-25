Antalya'nın Kaş İlçesinde Renkli 'Yörük Şenliği' Coşkusu

Yörük Şenliği'nde Geleneksel Gelenekler Yaşatıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 'Yörük Şenliği' büyük bir coşkuyla kutlandı. Kaş Belediyesi, Kınık Muhtarlığı ve Kaş Yörük Türkmen Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Xanthos Antik Kenti'nde başladı.

Şenlik, Yörük göçü duası ile açıldı ve geleneksel kıyafetlerini giymiş katılımcılar, davul zurna eşliğinde yürüyüşe geçti. Temsili Yörük göçü esnasında traktörler, develer ve atlar da kullanılarak bu geleneksel anlar yeniden canlandırıldı.

Eğlenceli Etkinlikler ve Lezzet İkramları

Etkinlik kapsamında 'Likyalı Yörükler Patara' isimli ekibin halk oyunları gösterisi büyük ilgi topladı. Ayrıca, domates yeme, sandalye kapmaca ve çuval yarışmaları gibi eğlenceli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan da etkinlikte yer aldı ve katılımcılara keşkek ikram edildi. Yörük kültürünün yaşatıldığı bu organizasyon, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar sundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.