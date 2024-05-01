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İstanbullulara kara haber tez ulaştı! O tarihe kadar güneş yüzü görmeyecekler

Meteoroloji kaynakları tarafından yayınlanan bir raporda İstanbul ve diğer illerde acil durum uyarısı yapıldı. İstanbul 4 gün güneş göremeyecek. Baharı beklerken mayıs ayında 15 il için sarı kod uyarısı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde dolu, sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İşte Hava Forum tarafından paylaşılan 'oraj' uyarısı..

Yayın Tarihi: 01.05.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 17:02
İstanbullulara kara haber tez ulaştı! O tarihe kadar güneş yüzü görmeyecekler

Son değerlendirmeye göre yurdun çok bulutlu, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi'nin kuzeyi ve doğusu, Ege'nin iç kesimleri, doğu Akdeniz'de Toroslar bölgesi, iç Anadolu, batı ve orta Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü şeklinde sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde ise gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte. Yağış; Öğleden sonra Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevreleriyle Ankara'nın doğusunda yerel dolu dolu bekleniyor. Bölgede tozun taşınması beklenirken toz taşınmasının güney ve iç kesimlerde olacağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre sıcaklıklar güney ve doğuda mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarı seyredecek. Rüzgârın kuzeyden esmesi, güney ve doğuda güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, batı Marmara ve Ege Denizi'nin kuzey kıyılarında rüzgarın esmesi bekleniyor. Kuzey ve Kuzeydoğu'dan kuvvetli (40 - 60 km/saat).

15 İL İÇİN SARI UYARI VERİLDİ

İstanbullulara kara haber tez ulaştı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Kırıkkale için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Mayıs ayı yaklaşırken bahar havasının yerine soğuk rüzgarlar geri dönüyor. Bir süre ülke genelinde sonbahar benzeri bir hava yaşanacak gibi görünüyor.

Yetkililer, özellikle İstanbul için uyarılarda bulundu. İstanbul’u aniden etkileyecek iklim değişikliğine hazırlıklı olmanın önemli olduğu vurgulandı. İstanbul'da yeni haftanın hem serin hem de yağışlı geçeceğini aktaran Hava Forum Meteoroloji Forumu, sağanak yağış ihtimalini duyurdu.

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