İster KPSS'li ister KPSS'siz personel alımı! 17 ilde yaşayanlara gün doğdu

İş Fırsatı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 17 İlde KPSS Şartsız Personel Alımına Başlıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayanlara müjdeli bir haberle geliyor! KPSS şartı aranmadan, 60 KPSS puanıyla, 17 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile huzurevlerine personel ve işçi alımı yapılacak. İŞKUR tarafından yapılan duyurular, başvuruların internet üzerinden ve SYDV'lere yapılacağını bildiriyor.

Finans7.com olarak sizlere bu önemli fırsatın detaylarını sunuyoruz. Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar arasında Türk Vatandaşlığı, kamu haklarından mahrumiyet bulunmaması, kasten işlenen suçlardan mahkum olmamak gibi kriterler bulunuyor.

Erkek adaylar için askerlik durumu da önemli bir şart olarak belirtilirken, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli olmamak da adaylardan istenen kriterler arasında yer alıyor.

Açık olan kadrolar arasında şoför, temizlik görevlisi, yaşlı ve engelli bakımı, sosyal yardım ve inceleme görevlisi gibi çeşitli pozisyonlar bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar, İŞKUR üzerinden detaylı bilgileri ve başvuru sürecini öğrenebilirler. Unutmayın, bu fırsat sizi bekliyor olabilir!