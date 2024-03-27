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İster sahura ister kahvaltıya! Basit yapımıyla közlenmiş patlıcanlı kahvaltılık sos tarifi!

Ramazan ayı, sahur ve iftar sofralarına birbirinden besleyici ve lezzetli alternatifleri yanında getiriyor. Sahur için pratik ve sağlıklı tariflerden biri olan patlıcanlı kahvaltı sosu bu anlamda mükemmel ötesi bir seçenek sunuyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle dolu bu enerji kaynağı, aynı zamanda hazırlanma kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Peki közlenmiş patlıcanla kahvaltı sosu nasıl yapılır? Tarif detayları haberimizde..

Yayın Tarihi: 27.03.2024 21:58
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 21:58
İster sahura ister kahvaltıya! Basit yapımıyla közlenmiş patlıcanlı kahvaltılık sos tarifi!

Ramazan ayında sahur beslenmesini özellikle sağlıklı ve aynı zamanda lezzetli tariflerle zenginleştirmenin sevinci daha da artıyor. Bu lezzetli ve sağlıklı patlıcanlı kahvaltı sosu sahur diyetinize lezzet ve besleyicilik katıyor. Hazırlaması kolay, bu tarif Ramazan ayında tercih edilebilecek harika ve lezzetli bir seçenektir.

Közlenmiş Patlıcanla Kahvaltılık Sos Tarifi

Malzemeler:

8 adet patlıcan

8 adet kırmızı biber

7 adet domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet sivri biber

1 adet havuç

1,5 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı üzüm sirkesi

Yarım çay bardağı zeytinyağı

6 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Közlenmiş Patlıcanla Kahvaltılık Sos Tarifi

Hazırlanması:

Patlıcan ve kırmızı biberi közleyin. Fırın tepsisine yerleştirin. Daha önceden 180°C sıcaklığa ayarladığınız fırında yaklaşık olarak 20 dakika pişirin.

Soyulmuş domatesleri küp şeklinde doğrayıp bir tencerede pişirin.

Közlenen patlıcanlarla biberleri fırından çıakrın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra soyun ve parçalara ayırın. Zeytinyağını bir tavada ısıtın, doğranmış biberleri ekleyin ve kızartın. Pişen domateslerin üzerine doğranmış patlıcan, rendelenmiş havuç ve kırmızı biberi ekleyin.

Bu karışımı 10 dakika kadar pişirin.

Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için pişmiş karışımı püre haline getirin.

Tuz, şeker ve haşlanmış biberi ekleyip karıştırın. Üzüm sirkesini ve zeytinyağını da ekledikten sonra 2-3 dakika daha pişirmeye devam edin.

Kıyılmış sarımsak ve maydanozu ekleyin, karıştırın ve ateşi kapatın.

Acı sosu kavanozlara dökün, kapatın ve soğuması için ters çevirin. Açılmış gıdaları buzdolabında saklamaya özen gösterin.

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