İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Özellikle Eylül ayı itibari ile büyük alımların yapıldığı İUP programına dahil olan çalışmalar, Ekim ayı maaşlarının ne zaman yatırılacağını merakla araştırıyor. Hem iş bulma sürecinde hem de mesleki eğitim konusunda önemli bir imkan sunan yeni program İUP Ekim ayı maaşları ve İUP hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında işe başlayan binlerce vatandaş, merakla maaş ödeme tarihini araştırıyor. İŞKUR'dan henüz resmi bir açıklama gelmese de, ödemelerin yakın zamanda yapılması öngörülüyor.

İUP NEDİR?

İUP, vatandaşların iş hayatına katılımını desteklemek ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla İŞKUR tarafından hayata geçirilen bir program olarak biliniyor. Geçmişteki Toplum Yararına Programı'na (TYP) benzerlikleri olsa da, İUP daha kapsamlı ve iş odaklı bir yapıya sahip olarak işlemektedir.

Programın katılımcıları, belirli bir eğitim sürecinden sonra işbaşı yaparak hem gelir elde ederken, hem de mesleki deneyim kazanması amacı güdülüyor. İUP kapsamı hem çalışanın hem de işverenin tercih ettiği ve yoğun ilgi gören bir sistem olarak işleyişini sürdürüyor.

İUP KİMLER KATILABİLİR?

18 yaşını tamamlamış olan ve son bir ayda sigortalı bir işte çalışmamış olan vatandaşın dahil olabileceği İUP’ye dahil olmak için emekli olmama şartı da bulunuyor.

İUP MAAŞLARI NE KADAR ÖDENİYOR

İUP maaşları çalışanın çalıştığı gün sayısına göre ödenen bir program olarak biliniyor. Bu kapsamda maaşların 12 bin liradan başlayacağı hesaplanmış bulunuyor. Ayrıca, kısa vadeli sigorta primleri de devlet tarafından karşılanacak.

İUP MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK

Eylül ayı akabinde Ekim ayında İUP ödeme tarihleri merakla araştırılıyor. Maaşların ne zaman yatacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İŞKUR, maaş ödemeleriyle ilgili detayları henüz kamuoyuna duyurmadı. Ancak ödemelerin kısa bir süre içerisinde başlayacağı bekleniyor.