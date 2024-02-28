Bist 100
9.062,36 1%
DOLAR
31,2 0,17%
EURO
33,86 0,12%
ALTIN
2.029,41 0,32%

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir

İzmir’in enerji sektöründe öncü firmalarından İZENERJİ, genişleyen iş gücüne yeni yetenekler katmak için güvenlik görevlisi pozisyonlarında işe alım yapacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 18:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir

İZENERJİ’den Enerji Sektörüne Yeni İstihdam Fırsatları

İzmir merkezli ve enerji sektöründe faaliyet gösteren İZENERJİ, iş gücünü genişletme ve nitelikli personel kazanma amacıyla enerji güvenliği, bakım, onarım, ilaçlama ve turizm alanlarında hizmet veren firmasına yeni bir iş ilanı yayınladı. Şirket, Münir Birsel Plaza B Blok’ta bulunan ofislerinden hizmet vermeye devam ediyor.

personel alımı

İZENERJİ’de Kariyer Fırsatı

İZENERJİ, güvenlik departmanını güçlendirmek üzere 50 daimi güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan beklenen özellikler ve iş tanımı şu şekilde:

Pozisyon: Özel Güvenlik Görevlisi

Kontenjan: 50 kişi

Deneyim: En az 1 yıl

Çalışma Koşulları: Vardiyalı sistem

Başvuru Koşulları: İzmir ve çevresinde ikamet eden adaylar

İZENERJİ Güvenlik Görevlisi Alım Başvuru Şartları ve Süreci

Adayların başvuru sürecinde yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır:

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için)

Geçerli Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya çalışma izni sahibi olmak

Silahsız özel güvenlik görevlisi için en az ortaokul mezunu olmak

Silahlı özel güvenlik görevlisi için en az lise mezunu olmak

Başvurular, 29 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2024 tarihine kadar İZENERJİ CV bankası üzerinden alınacaktır.

personel alımı

İZENERJİ ile Güvenli Bir Gelecek

İZENERJİ, enerji sektöründe güvenliği sağlamak ve kaliteli hizmet sunmak için nitelikli güvenlik görevlilerini bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşe alım süreci ve başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgi için İZENERJİ İnsan Kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Bu ürünleri evinizden içeri asla sokmayın! Bir anda katiliniz olabilirler

Bu ürünleri evinizden içeri asla sokmayın! Bir anda katiliniz olabilirler

780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de

780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de

Devletten 5.300 TL yardım parası alabilirsiniz! Bu şartlardan ikisi tutsa her ay ödeniyor

Devletten 5.300 TL yardım parası alabilirsiniz! Bu şartlardan ikisi tutsa her ay ödeniyor

Herkes yana yakıla kuyumcularda bunu arıyor! Alanı zengin eden o yatırım aracı

Herkes yana yakıla kuyumcularda bunu arıyor! Alanı zengin eden o yatırım aracı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4-10 Mart 2024 haftası Gökyüzünde neler oluyor? İşte 4-10 Mart haftası, haftalık burç yorumları!
2
Koç burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
3
İş arayanlara KPSS şartsız alım başlıyor! Büyükşehir belediyesi ilan açtı
4
Tükenmez kalem lekesini çıkarmanın kolay yolu! Deterjanlarla saatlerce uğraşmanıza gerek kalmayacak
5
Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaş ile Lise Mezunu Memur Alımı Yapıyor
6
Bu ürünleri evinizden içeri asla sokmayın! Bir anda katiliniz olabilirler
7
Resimdeki gizli kurbağayı bulmak için 7 saniyeniz var! Sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar başarabiliyor…

Tüm öğrencileri sevindiren tatil kararı çıktı! MEB'den düğün bayram ettirecek adım

780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de

Taş Kağıt Makas dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Taş Kağıt Makas kim kimdir?

Bu ürünleri evinizden içeri asla sokmayın! Bir anda katiliniz olabilirler

Taş Kağıt Makas dizisi nerede çekiliyor?

Taş Kağıt Makas dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi?

Avrupa’da yılın otomobili belli oldu: Türkiye’de de fırtına gibi esecek!

Devletten 5.300 TL yardım parası alabilirsiniz! Bu şartlardan ikisi tutsa her ay ödeniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir

Faturasını kapan PTT'ye koşsun! Devlet hesabınıza yatırdı PTT ödüyor

Axess kartı olanlara Ramazan kolisi desteği! Eski, yeni müşteri fark etmiyor

Herkes yana yakıla kuyumcularda bunu arıyor! Alanı zengin eden o yatırım aracı