İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Güvenlik Görevlisi İş İlanı! 42 Yaş Altı ve Lise Mezunları Başvurabilir

İZENERJİ’den Enerji Sektörüne Yeni İstihdam Fırsatları

İzmir merkezli ve enerji sektöründe faaliyet gösteren İZENERJİ, iş gücünü genişletme ve nitelikli personel kazanma amacıyla enerji güvenliği, bakım, onarım, ilaçlama ve turizm alanlarında hizmet veren firmasına yeni bir iş ilanı yayınladı. Şirket, Münir Birsel Plaza B Blok’ta bulunan ofislerinden hizmet vermeye devam ediyor.





İZENERJİ’de Kariyer Fırsatı

İZENERJİ, güvenlik departmanını güçlendirmek üzere 50 daimi güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Adaylardan beklenen özellikler ve iş tanımı şu şekilde:

Pozisyon: Özel Güvenlik Görevlisi

Kontenjan: 50 kişi

Deneyim: En az 1 yıl

Çalışma Koşulları: Vardiyalı sistem

Başvuru Koşulları: İzmir ve çevresinde ikamet eden adaylar

İZENERJİ Güvenlik Görevlisi Alım Başvuru Şartları ve Süreci

Adayların başvuru sürecinde yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır:

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak (erkek adaylar için)

Geçerli Özel Güvenlik Kimlik Kartı veya çalışma izni sahibi olmak

Silahsız özel güvenlik görevlisi için en az ortaokul mezunu olmak

Silahlı özel güvenlik görevlisi için en az lise mezunu olmak

Başvurular, 29 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 2 Mart 2024 tarihine kadar İZENERJİ CV bankası üzerinden alınacaktır.





İZENERJİ ile Güvenli Bir Gelecek

İZENERJİ, enerji sektöründe güvenliği sağlamak ve kaliteli hizmet sunmak için nitelikli güvenlik görevlilerini bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşe alım süreci ve başvuru koşulları hakkında daha fazla bilgi için İZENERJİ İnsan Kaynakları ile iletişime geçebilirsiniz.