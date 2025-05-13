İzmir'de 'Buğday Tanesi' Filmi Öğrencilerle Buluştu

İzmir'de 'Buğday Tanesi' Filminin Gösterimi

İzmir'de, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan 'Buğday Tanesi' filmi öğrencilerle buluştu. Gösterim, Engelliler Haftası dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Film gösterimi sonrası öğrencilere hitap eden Bayram, yaşamında karşılaştığı zorluklardan ve azmiyle başardıklarından bahsetti. Bayram, yaşadığı travmanın ardından nasıl hayata tutunduğunu şu sözlerle ifade etti: "1974'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdum. 1 yaşımdayken, annem tarlada çalışırken beni bıraktığı ağacın altında çıkan yangında yaralandım. 40 gün yoğun bakımda kaldım ve 41'inci günde hayata yeniden tutundum."

Eğitim ve Siyasi Hayatına Yön Veren Zorluklar

Çocukluk ve gençlik yıllarının zorluklarla dolu olduğunu anlatan Bayram, "Bugün milletvekiliyim, sizler de hayal edin, asla vazgeçmeyin." diyerek öğrencilere ilham verdi. Ayrıca, haksızlıklar ve engellilerin toplumsal hayatta hak ettikleri yerlerini bulmaları için yaptığı çalışmaları paylaştı.

Engellilerin Hakları İçin Mücadele

Bayram, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandığını ve 1997 yılında hakim ve savcılık sınavına girdim, 84 puan aldım diyerek, hayal ettiği mesleğe erişimin önündeki engelleri de dile getirdi. Mülakatta yaşadığı talihsizliklere dikkat çekti ve "2015 yılında, 41 yaşımda Erzincan'dan milletvekili seçildim. Engelli bireylerin hakim ve savcı olmasının önündeki engelleri kaldırmayı başardık." sözleriyle heyecanını paylaştı.

Aile ve Öğretmen Desteğinin Önemi

Bayram, özgüvenini kazanmasında ailesinin ve öğretmenlerinin desteğinin önemli olduğunu vurguladı. Öğrencilere, ailelerini ve öğretmenlerini sevmeleri, hayatın zorluklarına karşı dimdik durmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

İzmir'de, bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi gerçekleştirildi. Engelliler Haftası dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde organize edilen gösterime, Serkan Bayram ile çok sayıda öğrenci katıldı. Bayram, film gösterimi sonrası konuşma yaptı.

İzmir'de, bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunda kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan "Buğday Tanesi" filminin gösterimi gerçekleştirildi. Engelliler Haftası dolayısıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde organize edilen gösterime, Serkan Bayram ile çok sayıda öğrenci katıldı. Bayram, film gösterimi sonrası konuşma yaptı.