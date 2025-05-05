İzmir'de Geleneksel Türk Sanatları Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, geleneksel Türk sanatlarının ustaları ve özgün eserlerini buluşturan 'Geleneksel Türk Sanatları' sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü İhsan Çelikdemir üstlendiği sergi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Kültür Sanat Fabrikası işbirliğiyle düzenlenen sergide, çini, minyatür, tezhip, hat ve ebru gibi geleneksel sanat dallarından özel örnekler sergileniyor.

Serginin Amacı ve İhtişamı

Serginin küratörü Çelikdemir, bu sergiyi, geleneksel sanatların korunması ve çağdaş yorumlarla yaşatılması amacıyla hazırladıklarını vurguladı. Açılışa, Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan, Hollanda ve Cezayir gibi çeşitli ülkelerden geleneksel sanatçılar katıldı. Toplamda 98 sanatçının 130 eseri sergide yer alıyor.

Sanatçılardan İzlenimler

Sergiye katılan sanatçılar, farklı coğrafyalardan getirdikleri birikimleri İzmir’de paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Hollanda'da yaşayan çini sanatçısı Betül Aşlı Bayram, sergiye davet üzerine katıldığı belirterek, "12 yıldır Hollanda'da yıllık kurs ve atölyeler düzenliyorum. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde çini kursu veriyorum; Hollandalıların büyük ilgi gösterdiğini söyleyebilirim" dedi.

İranlı tezhip sanatçısı Darya Novin, eserinin sergide yer aldığını dile getirerek, "İran'daki tezhip sanatı ince işçilik gerektiriyor ve mavi-lacivert renkler ön planda. Türkiye'de altın kullanımı yaygın; bu da eserlerin albenisini artırıyor. Türk tezhip sanatını çok beğeniyorum," ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan'ın Bakü kentinde yaşayan tezhip sanatçısı Fadime Yıldırım, Azerbaycan’da öğrenci yetiştirdiğini belirtti. Yıldırım, sergiyi çok beğendiğini ve tezhip sanatının Azerbaycan’da son yıllarda daha fazla tanınır hale geldiğini aktardı.

'Geleneksel Türk Sanatları' sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açık olup 10 Mayıs tarihine kadar gezilebilecektir.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, geleneksel sanatların ustalarını ve özgün eserlerini bir araya getiren "Geleneksel Türk Sanatları" sergisine ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Kültür Sanat Fabrikası işbirliğinde düzenlenen sergide çini, minyatür, tezhip, hat ve ebru gibi geleneksel sanat dallarından örnekler yer alıyor.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, geleneksel sanatların ustalarını ve özgün eserlerini bir araya getiren "Geleneksel Türk Sanatları" sergisine ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İzmir Kültür Sanat Fabrikası işbirliğinde düzenlenen sergide çini, minyatür, tezhip, hat ve ebru gibi geleneksel sanat dallarından örnekler yer alıyor.