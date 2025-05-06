İzmir'de Hıdırellez Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de, ilkbaharın müjdecisi Hıdırellez, coşkuyla kutlandı. Konak ilçesi'nde bulunan Ege Mahallesi, bu özel gün için rengarenk süslendi. Baharın gelişiyle birlikte sokaklar, Hıdırellez kutlamalarına hazırlık olarak renklendirildi.

Havanın kararmasıyla birlikte, İzmir'in çeşitli ilçelerinden gelen vatandaşlar, Ege Mahallesi'nde buluştu. Roman sanatçılar tarafından mahalle girişinde karşılanan İzmirliler, geleneksel müzik eşliğinde coşkuyla kutlamalara katıldı.

En şık kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, sokakları davul ve klarnet sesleri eşliğinde dolaşarak kutlamaları renklendirdi. Hıdırellez için süslenen kadın ve çocuklar, yarattıkları renkli görüntülerle göz kamaştırdı.

Etkinlik, katılanların birlikte şarkılar söyleyerek geçirdiği keyifli dakikalarla devam etti. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da bu neşeli etkinliğe iştirak ederek Hıdırellez coşkusunu paylaştı.

İzmir'de vatandaşlar, baharın müjdecisi Hıdırellez’i coşkuyla kutladı. Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'ndeki kutlamaya Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Çınarlı da katıldı.

İzmir'de vatandaşlar, baharın müjdecisi Hıdırellez’i coşkuyla kutladı. Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi'ndeki kutlamaya Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Çınarlı da katıldı.