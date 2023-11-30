İzmir'de iş arayanlara KPSS 60 puanla memurluk şansı! Başvurular resmen başladı

Düşük KPSS puanınızla memur olabilirsiniz! İzmir Büyükşehir Belediyesi alımları başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONEL ALIMLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan son duyurulara göre belediye bünyesine lise ve ön lisans mezunu 109 personel alımı yapılacak. Alımlar 15 erkek İtfaiye Eri, 49 erkek ön lisans mezunu İtfaiye Eri, 5 kadın ön lisans mezunu İtfaiye Eri, 35 erkek ön lisans mezunu Zabıta Memuru, 5 kadın ön lisans mezunu Zabıta Memuru alımı yapılacak. Başvurular 1 Aralık tarihinde sonlanacak.





Başvuru yapacak adayların kimlik kartı fotokopisi, diploma ya da mezuniyet belgesi aslı, yabancı okulların denklik belgesi, sürücü belgesi aslı ya da noter onaylı örneği, KPSS sonuç belgesi, erkek adayların askerlik belgeleri, görevini yapmaya engel sağlık problemi olmadığı ile ilgili beyan, son altı ay içinde çektirilen 2 biyometrik fotoğraf, başvurulacak kadroyla ilgili dilekçe ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Şehit Er Mehmet Çadırcı Caddesi Numara 50 Şirinkapı Buca İzmir adresine şahsen giderek başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların 2022 KPSS puanının en az 60-70 olması şartları aranıyor.