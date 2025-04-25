DOLAR
38,41 -0,16%
EURO
43,74 0,17%
ALTIN
4.062,72 1,32%
BITCOIN
3.652.099,58 -1,67%

İzmir'de 'Peccioli' Temalı Fotoğraf Sergisi Dikkat Çekti

İzmir'de 'Peccioli: Bir Mevsim Hikayeleri' fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, sanatı sevenleri buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 22:12
İzmir'de 'Peccioli' Temalı Fotoğraf Sergisi Dikkat Çekti

İzmir'de 'Peccioli' Temalı Fotoğraf Sergisi Dikkat Çekti

İzmir, Peccioli: Bir Mevsim Hikayeleri konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış resepsiyonu, sanata olan ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Serginin organizasyonunda İtalya Konsolosluğu, Kültür Bakanlığı ve Verona EARTH Vakfı iş birliği gerçekleştirildi.

Konsolos Bianchi'den Sanat Vurgusu

Açılışta konuşan İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir’in sanatsal potansiyeline değindi. Bianchi, "Geçtiğimiz günlerde açtığımız 'Pinokyo' sergisinin ardından, şimdi de çağdaş bir fotoğraf sergisi ile karşınızdayız. Amacımız, İtalyan kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak," dedi.

Küratör Pazzola'dan Teşekkür

Serginin küratörü Giangavino Pazzola, konsolos Bianchi'ye teşekkür ederek, "Bu sergide yer alan sanatçılar, çağdaş fotoğraf sanatının topluma etkisini yansıtmaya büyük özen gösterdiler," ifadelerini kullandı.

Sanatseverleri Bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan’ın da katıldığı programda, 2023 yazında Peccioli'de konaklayan 4 fotoğrafçının eserleri sergileniyor. Toplamda 48 eserden oluşan sergi, 6 Haziran tarihine kadar sanatseverleri bekliyor.

Peccioli Hakkında

Peccioli, İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan ve tarihi yapıları ile doğal güzellikleri ile bilinen bir kasabadır. Sanat ve kültür alanında gerçekleştirdiği projelerle öne çıkmaktadır.

İzmir'de "Peccioli: bir mevsim hikayeleri" konulu fotoğraf sergisinin açılış töreni dolayısıyla...

İzmir'de "Peccioli: bir mevsim hikayeleri" konulu fotoğraf sergisinin açılış töreni dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezdi, fotoğrafları inceledi.

İzmir'de "Peccioli: bir mevsim hikayeleri" konulu fotoğraf sergisinin açılış töreni dolayısıyla...

İzmir'de "Peccioli: bir mevsim hikayeleri" konulu fotoğraf sergisinin açılış töreni dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezdi, fotoğrafları inceledi.

İLGİLİ HABERLER

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de 'Peccioli' Temalı Fotoğraf Sergisi Dikkat Çekti
2
Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi
3
BMW i8’in Yerini Alacak Hibrit Süper Araba Konsepti Görücüye Çıktı
4
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan 'Sevgililer Günü Konseri'
5
MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları
6
Üsküp’te Abdülfettah Rauf Sempozyumu Başladı
7
6. Kepez Kitap Fuarı Antalya’da Tüm İhtişamıyla Açıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!