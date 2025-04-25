İzmir'de 'Peccioli' Temalı Fotoğraf Sergisi Dikkat Çekti

İzmir, Peccioli: Bir Mevsim Hikayeleri konulu fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış resepsiyonu, sanata olan ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Serginin organizasyonunda İtalya Konsolosluğu, Kültür Bakanlığı ve Verona EARTH Vakfı iş birliği gerçekleştirildi.

Konsolos Bianchi'den Sanat Vurgusu

Açılışta konuşan İtalya'nın İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, İzmir’in sanatsal potansiyeline değindi. Bianchi, "Geçtiğimiz günlerde açtığımız 'Pinokyo' sergisinin ardından, şimdi de çağdaş bir fotoğraf sergisi ile karşınızdayız. Amacımız, İtalyan kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak," dedi.

Küratör Pazzola'dan Teşekkür

Serginin küratörü Giangavino Pazzola, konsolos Bianchi'ye teşekkür ederek, "Bu sergide yer alan sanatçılar, çağdaş fotoğraf sanatının topluma etkisini yansıtmaya büyük özen gösterdiler," ifadelerini kullandı.

Sanatseverleri Bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan’ın da katıldığı programda, 2023 yazında Peccioli'de konaklayan 4 fotoğrafçının eserleri sergileniyor. Toplamda 48 eserden oluşan sergi, 6 Haziran tarihine kadar sanatseverleri bekliyor.

Peccioli Hakkında

Peccioli, İtalya'nın Toskana bölgesinde yer alan ve tarihi yapıları ile doğal güzellikleri ile bilinen bir kasabadır. Sanat ve kültür alanında gerçekleştirdiği projelerle öne çıkmaktadır.

İzmir'de "Peccioli: bir mevsim hikayeleri" konulu fotoğraf sergisinin açılış töreni dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezdi, fotoğrafları inceledi.

İzmir'de "Peccioli: bir mevsim hikayeleri" konulu fotoğraf sergisinin açılış töreni dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Sanatseverler, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezdi, fotoğrafları inceledi.