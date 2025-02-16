İzmir'de Sevgililer Günü'nde 'Sevdiğine Koş' Etkinliği Düzenlendi

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen 'Sevdiğine Koş' etkinliği yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 16:38
İzmir'de Sevgililer Günü'nde 'Sevdiğine Koş' Etkinliği Düzenlendi

İzmir'de 'Sevdiğine Koş' Etkinliği

İzmir, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Sevdiğine Koş' etkinliği ile romantik bir atmosfere büründü. Konak Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte, İzmir Marina ve Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayan katılımcılar, Karantina Meydanı'nda buluştu.

Koşuda Sıcak Anlar

Evli, sevgili, kardeş ve arkadaşlardan oluşan koşucular arasıdaki yakınlık ve destek, etkinliğe damgasını vurdu. Yarışın sonunda katılımcılar, birbirlerine sarılarak koşuyu tamamladı.

Ödül Sahipleri ve Mutlu Anılar

Koşuda birinciliği elde eden Müjde Erol ve Kamil Sümbül, amaçlarının sporun önemine dikkat çekmek olduğunu ifade etti. Uzun yıllardır evli olan İngiliz çift Sharon ve Gregory Kane ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Sharon Kane, "Bu koşunun olduğunu gördük ve katılmak istedik. 34 yıldır evliyiz ama aşkımız hiç bitmedi," diyerek mutluluklarını paylaştı.

Etkinlik Sonrası Ödüller ve Müzik

Etkinlik, dereceye giren çiftlere ödüllerinin verilmesi ve canlı müzik dinletisi ile son buldu. Katılımcılar, eğlenceli anlar geçirerek Sevgililer Günü’nü kutlamış oldular.

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine...

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Koşuda birinciliği elde eden Müjde Erol (solda) ve Kamil Sümbül (sağda) açıklamalarda bulundu.

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine...

İzmir'de 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen "Sevdiğine Koş" etkinliğine çok sayıda kişi katıldı. Koşuda birinciliği elde eden Müjde Erol (solda) ve Kamil Sümbül (sağda) açıklamalarda bulundu.

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