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İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu Projesi ile 2-5 yaş arası çocuklara aylık 8 litre süt desteği sağlamaya başlıyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:14
İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi İle Aylık 8 Litre Süt Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine yeni bir boyut kazandırarak 27 Ocak'ta Süt Kuzusu Projesini yeniden başlatıyor. Proje, 2-5 yaş arası çocukları olan hanelere, her çocuk için aylık 8 litre süt desteği sunmayı hedefliyor. Bu girişim, özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarının sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı ve maddi yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Proje Detayları ve Hedef Kitle

Süt Kuzusu Projesi, İzmir genelinde 30 ilçeye bağlı 622 mahallede uygulanacak. Proje, belirli bir gelir seviyesinin altında yaşayan ailelere öncelik vererek, daha fazla çocuğa ulaşmayı amaçlıyor.

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

  İzmir’in merkez ilçeleri olan Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere’nin yanı sıra, Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla gibi ilçelerde de geçerlidir.

Başvuru Süreci

Süt desteğinden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi “Biz Varız” üzerinden online olarak gerçekleştirebilirler. Bu basit başvuru süreci, ihtiyaç sahibi ailelere önemli bir destek sunmayı hedefliyor.

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