İzmir'de Türk Mutfağı Haftası: Geleneksel Lezzetler Ziyaretçileri Bekliyor

İzmir'de, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla kente özgü lezzetler ve mutfak atölyeleri ile söyleşiler düzenleniyor. Bu kapsamda İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen açılış etkinliğinde, şehre özgü coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği stantlar kuruldu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin coğrafi konumunun sunduğu zenginliklere dikkat çekerek, "Türkiye, farklı endemik bitkilere ev sahipliği yapıyor ve bu çeşitlilik, mutfak kültürümüze önemli katkılarda bulunuyor," dedi.

Elban ayrıca, İzmir'in gastronomi alanındaki potansiyelini vurguladı. "İzmir, iklim ve coğrafya avantajına sahip bir şehir. Burada doğal olarak yetişen 'ot' ve sebze çeşitliliği, mutfak kültürümüzü zenginleştiriyor," ifadelerini kullandı. Gastronomi turizminin önemine değinen Elban, şehre gelen ziyaretçilerin geniş bir lezzet yelpazesine erişim imkanı bulduğunu kaydetti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de Türk mutfağının kültürel zenginliğine vurgu yaparak, Ege Bölgesi'nin toprak zenginliğinin gerçek değerine ulaştırılması gerektiğini belirtti. Kestelli, yerel kültürlerin ekonomik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti ve uluslararası alanda Türk mutfağının hak ettiği yeri bulmasına destek çağrısında bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ise Türk mutfağının gastronomi ve turizm ile önemli bir şekilde tanıtıldığını dile getirerek, etkinlikler çerçevesinde İzmir gevreği, boyoz, lokma, şambali, tulum, zeytinyağı ve Urla sakız enginarı gibi yerel lezzetlerin tanıtılacağı etkinliklerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Mutfak atölyeleri, yemek tanıtımları, söyleşiler ve seminerler gibi birçok etkinlik, bu değerli kültürel zenginliği ziyaretçilerle buluşturmayı hedefliyor.

İzmir'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında kente özgü lezzetler tanıtılacak, mutfak atölyeleri ile söyleşiler düzenlenecek. Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen açılış programına İzmir Valisi Süleyman Elban (ortada), İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sol 4), İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer (sağ 2) ve protokol üyeleri katıldı.

İzmir'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında kente özgü lezzetler tanıtılacak, mutfak atölyeleri ile söyleşiler düzenlenecek. Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda gerçekleştirilen açılış programına İzmir Valisi Süleyman Elban (ortada), İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli (sol 4), İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer (sağ 2) ve protokol üyeleri katıldı.