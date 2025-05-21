İzmir'deki Film Festivali'nde Gazze'nin İnsani Drama Dikkat Çekilecek

İKÇÜ Film Festivali İzmir'de Başlıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali ile sinemaseverleri 27-30 Mayıs tarihleri arasında bir araya getirecek. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu ve jüri üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında etkinlik detayları paylaşıldı.

Festivalin Teması ve Amaçları

Şartlar ve zamanlamalar çerçevesinde, Bulduklu, “Her yıl farklı bir tema ile sürdürmeyi amaçladığımız film festivalimizin bu yılki mottoları ‘keşif ve bilgi’ ile ‘aile’ olacak. Bilimin, felsefenin, sorgulamanın ve yaratıcılığın sinema dili ile buluşmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin önemine değinerek, modern dünyada zayıflayan aile kurumuna dikkati çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kamera Gazze ile İnsanlık Dramı Anlatılacak

Festivalin özel bölümlerinden biri olan Kamera Gazze, Gazze'deki insanlık dramını gözler önüne serecek. Bulduklu, “7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden sistemli yok etme ve bilinçli sindirme çerçevesinde işleyen soykırıma dikkati çekmek istiyoruz. Gazze’de insanlar sadece bombalanmıyor; aynı zamanda aç, elektriksiz, ilaçsız ve susuz bir hayata mahkum ediliyor” dedi. Bu bölümü, sanatın evrensel dili ile dünyaya seslenmek ve sessiz kalan küresel güçleri harekete geçirmek amacıyla oluşturduklarını vurguladı.

Festivale Katılan Filmler ve Ödüller

Festivalde kısa, belgesel ve öğrenci filmleri yarışmaları düzenlenecek. Kısa Film Yönetmenleri Derneği (KFYD), özel ödüller ve film yapım danışmanlığı sunarak katkıda bulunacak. Toplamda 81 film gösterilecek, bunlar arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İKÇÜ iş birliğiyle Moğolistan'da çekilen “Göktürklerin Gizemli Mirası Taşbabaların İzinde” adlı belgeselin İzmir prömiyeri de yer alacak.

Sonuç olarak, İKÇÜ Film Festivali, hem sanatı hem de toplumsal sorunları sinemanın gücüyle buluşturarak zihinleri ve kalpleri etkilemeyi amaçlıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 27-30 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu (ortada) ve jüri üyeleri, üniversitede düzenlenen basın toplantısında etkinlikle ilgili bilgi verdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 27-30 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu (ortada) ve jüri üyeleri, üniversitede düzenlenen basın toplantısında etkinlikle ilgili bilgi verdi.