DOLAR
38,83 0,1%
EURO
44,06 -0,44%
ALTIN
4.137,83 -0,72%
BITCOIN
4.145.251,6 0,13%

İzmir'deki Film Festivali'nde Gazze'nin İnsani Drama Dikkat Çekilecek

İKÇÜ Film Festivali, 27-30 Mayıs'ta Gazze'deki insani durumu sinema ile gündeme taşıyacak.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:29
İzmir'deki Film Festivali'nde Gazze'nin İnsani Drama Dikkat Çekilecek

İKÇÜ Film Festivali İzmir'de Başlıyor

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali ile sinemaseverleri 27-30 Mayıs tarihleri arasında bir araya getirecek. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu ve jüri üyelerinin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında etkinlik detayları paylaşıldı.

Festivalin Teması ve Amaçları

Şartlar ve zamanlamalar çerçevesinde, Bulduklu, “Her yıl farklı bir tema ile sürdürmeyi amaçladığımız film festivalimizin bu yılki mottoları ‘keşif ve bilgi’ ile ‘aile’ olacak. Bilimin, felsefenin, sorgulamanın ve yaratıcılığın sinema dili ile buluşmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin önemine değinerek, modern dünyada zayıflayan aile kurumuna dikkati çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kamera Gazze ile İnsanlık Dramı Anlatılacak

Festivalin özel bölümlerinden biri olan Kamera Gazze, Gazze'deki insanlık dramını gözler önüne serecek. Bulduklu, “7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden sistemli yok etme ve bilinçli sindirme çerçevesinde işleyen soykırıma dikkati çekmek istiyoruz. Gazze’de insanlar sadece bombalanmıyor; aynı zamanda aç, elektriksiz, ilaçsız ve susuz bir hayata mahkum ediliyor” dedi. Bu bölümü, sanatın evrensel dili ile dünyaya seslenmek ve sessiz kalan küresel güçleri harekete geçirmek amacıyla oluşturduklarını vurguladı.

Festivale Katılan Filmler ve Ödüller

Festivalde kısa, belgesel ve öğrenci filmleri yarışmaları düzenlenecek. Kısa Film Yönetmenleri Derneği (KFYD), özel ödüller ve film yapım danışmanlığı sunarak katkıda bulunacak. Toplamda 81 film gösterilecek, bunlar arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile İKÇÜ iş birliğiyle Moğolistan'da çekilen “Göktürklerin Gizemli Mirası Taşbabaların İzinde” adlı belgeselin İzmir prömiyeri de yer alacak.

Sonuç olarak, İKÇÜ Film Festivali, hem sanatı hem de toplumsal sorunları sinemanın gücüyle buluşturarak zihinleri ve kalpleri etkilemeyi amaçlıyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 27-30...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 27-30 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu (ortada) ve jüri üyeleri, üniversitede düzenlenen basın toplantısında etkinlikle ilgili bilgi verdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 27-30...

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ) bu yıl ilk kez düzenleyeceği İKÇÜ Film Festivali, 27-30 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu (ortada) ve jüri üyeleri, üniversitede düzenlenen basın toplantısında etkinlikle ilgili bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
2
Enkaz Bebek Fatma, İkinci Yaşına Girdi: 'Asrın Felaketi'nden Hayata Tutunma Hikayesi
3
Ticaret Bakanlığı 36 bin TL maaş ile 14 ilde kadın/erkek koruma ve güvenlik personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı
4
Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu
5
Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor
6
Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı
7
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına memurluk kapısı açıldı! Kamu kurumlarına dev memur alımı

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek