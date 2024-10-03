İzmir Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" ile Yeni Sezonu Açıyor

İzmir Devlet Opera ve Balesi ile Müziğin Büyüsü

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sanat sezonuna İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin zamansız eseri "La Traviata" ile merhaba diyor.

Etkinlik Detayları

Sezon açılışı, bu akşam Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleşecek. Eser, Alexandre Dumas'ın ünlü romanı "Kamelyalı Kadın"dan uyarlanmış olup, librettosu Francesco Maria Piave’ye aittir.

Yetenekli Ekibin Sahnesi

Operanın sahneye konulmasında Şef Roberto Gianola yönetimindeki orkestranın yanı sıra Carlos Vilan rejisi, Kaan Güreşçi’nin dekor tasarımı, Gülay Korkut Dinç’in kostüm çalışmaları ve Müfit Özbek’in ışık tasarımı da büyük önem taşıyor. Koroyu ise Şef Orhan Öner Özcan yönetecek.

Karakterlerin Derinliği

La Traviata, baş karakter Violetta Valery’nin aşkı için yaşadığı zorlukları ve fedakarlıkları ele alıyor. Violetta rolünü, Özlem Ateş Aksungur, Eylem Demirhan ve Ayşe ŞenoğulBurak Dabakoğlu ile Levent Gündüz; Giorgio Germont'da ise Tamer Peker, Cengiz Sayın ve Cüneyt Ünsal yer alıyor.

Rejisörün Görüşleri

Rejisör Carlos Vilan, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonu böylesine önemli bir eserle açmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. Vilan, La Traviata’nın İzmir'de beş yıl önce sahnelendiğinde büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, "Yüksek enerjili ve genç bir orkestra ile harika bir prodüksiyon hazırladık” dedi.

Performans Tarihleri

La Traviata, 5 ve 8 Ekim ile 3, 5 ve 7 Kasım tarihlerinde de sahnelenecek, sanatseverlerini bekliyor.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.