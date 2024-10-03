DOLAR
34,17 0,2%
EURO
37,8 0,18%
ALTIN
2.909,66 0,53%
BITCOIN
2.083.659,68 -0,07%

İzmir Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" ile Yeni Sezonu Açıyor

İzmir Devlet Opera ve Balesi, ünlü opera "La Traviata" ile yeni sanat sezonunu kutluyor.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:43
İzmir Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" ile Yeni Sezonu Açıyor

İzmir Devlet Opera ve Balesi ile Müziğin Büyüsü

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sanat sezonuna İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin zamansız eseri "La Traviata" ile merhaba diyor.

Etkinlik Detayları

Sezon açılışı, bu akşam Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde gerçekleşecek. Eser, Alexandre Dumas'ın ünlü romanı "Kamelyalı Kadın"dan uyarlanmış olup, librettosu Francesco Maria Piave’ye aittir.

Yetenekli Ekibin Sahnesi

Operanın sahneye konulmasında Şef Roberto Gianola yönetimindeki orkestranın yanı sıra Carlos Vilan rejisi, Kaan Güreşçi’nin dekor tasarımı, Gülay Korkut Dinç’in kostüm çalışmaları ve Müfit Özbek’in ışık tasarımı da büyük önem taşıyor. Koroyu ise Şef Orhan Öner Özcan yönetecek.

Karakterlerin Derinliği

La Traviata, baş karakter Violetta Valery’nin aşkı için yaşadığı zorlukları ve fedakarlıkları ele alıyor. Violetta rolünü, Özlem Ateş Aksungur, Eylem Demirhan ve Ayşe ŞenoğulBurak Dabakoğlu ile Levent Gündüz; Giorgio Germont'da ise Tamer Peker, Cengiz Sayın ve Cüneyt Ünsal yer alıyor.

Rejisörün Görüşleri

Rejisör Carlos Vilan, yaptığı açıklamada, "Yeni sezonu böylesine önemli bir eserle açmaktan mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu. Vilan, La Traviata’nın İzmir'de beş yıl önce sahnelendiğinde büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, "Yüksek enerjili ve genç bir orkestra ile harika bir prodüksiyon hazırladık” dedi.

Performans Tarihleri

La Traviata, 5 ve 8 Ekim ile 3, 5 ve 7 Kasım tarihlerinde de sahnelenecek, sanatseverlerini bekliyor.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından...

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yeni sezona opera evlerinin vazgeçilmez repertuvarlarından İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" eseriyle başlayacak. İZDOB sanat sezonu açılışını, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" adlı romanından operaya uyarlanan, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait opera ile yapacak.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı borçlarına son dokunuş! İşte yapılandırmada tarih ve miktar gelişmesi

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Devlet Opera ve Balesi "La Traviata" ile Yeni Sezonu Açıyor
2
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?
3
SGK’dan Emeklilere Müjde: Ekim Ayında 15.000 TL Ek Ödeme Duyurusu!
4
BİM 8-16 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğunda temizlik ve gıda ürünlerinde büyük indirim
5
A101 3 Ekim 2024 Aktüel Ürün Kataloğu Yayında! Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Büyük İndirimler Sizleri Bekliyor
6
Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı
7
2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Yatırımı olanı devlette destekleyecek! Dün sabah yeni destek açıklandı

Ziraat Bankası kartı Ekim’de olanı hoplatacak gelişme! 4 sektörden 3.500 TL ödeme yapılacak

Elinde bu belge bulunana şipşak 5.000 TL ödeme! Gelir ve başvuru şartı bulunmayacak

Kredi kartı borçlarına son dokunuş! İşte yapılandırmada tarih ve miktar gelişmesi

Toplu işçi alımı açıklandı! 1 hafta içinde başvuran nitelikli işçi olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek atandı. Akın Gürlek Kimdir?

Araç sahibi olmanın yolu oradan geçecek! Yüzbinlerce lira 0 faizli kredi ye ek 100.000 TL indirim gelecek

Türk Hava Yolları'nda Önlisans ve Lisans Mezunlarını Kapsayan Kariyer Fırsatı

YDO sürücüleri vuracak! Bir anda yüzde 45 zam adeta şok edecek

Enflasyonla mücadele sona erecek! O tarihte faizlere 250 baz indirim gelecek

1 Ekim 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Bu Salı İndirimde Neler Var?