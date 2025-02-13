DOLAR
36,1 0,07%
EURO
37,75 -0,57%
ALTIN
3.383,26 -0,51%
BITCOIN
3.446.930,46 1,61%

İzmir'in Tarihi Kalafat Camisi Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı

İzmir'in Konak ilçesindeki Kalafat Camisi, iki yıllık restorasyon sonrası ibadete tekrar açıldı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:54
İzmir'in Tarihi Kalafat Camisi Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı

İzmir'deki Kalafat Camisi Yeniden İbadete Açıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki yıllık titiz restorasyon çalışmalarının ardından tarihi Kalafat Camisi ibadete açıldı. Camii ile ilgili yürütülen çalışmalar İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatılmıştı.

Restorasyon Çalışmaları

1800'lü yıllarda Tuzluca Mahallesi'nde inşa edilen caminin restorasyonunda, duvarlar güçlendirildi, kapıları, pencereleri ve çatısı yenilendi. Ayrıca, ahşap döşemesi de tamamen yenilendi. Bu detaylar ile cami, tarihi kimliğine yeniden kavuştu.

Cemaate Kucak Açtı

Restorasyonu tamamlanan cami, kılınan ikindi namazıyla birlikte cemaatine kapılarını açtı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, caminin kentin tarihine ve dokusuna olan katkısını vurguladı.

Ecdat Yadigarı

Tahir Emre Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Caminin aslına uygun fotoğrafları projelendirilerek İzmir'e özgü ahşap yapısında çalışmalar gerçekleştirdik. İzmir'in deprem bölgesi olması hikayesi gereği, caminin temeli güçlendirildi. Artık ecdadımıza layık şekilde işlevini sürdürecek," ifadelerini kullandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi cami, iki yıllık restorasyon çalışmasının ardından ibadete...

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi cami, iki yıllık restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iki yıl süren çalışmada ibadethanenin duvarları güçlendirildi, kapıları, pencereleri ile çatısı yenilendi ve ahşap döşemesi yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi cami, iki yıllık restorasyon çalışmasının ardından ibadete...

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi cami, iki yıllık restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iki yıl süren çalışmada ibadethanenin duvarları güçlendirildi, kapıları, pencereleri ile çatısı yenilendi ve ahşap döşemesi yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor
2
Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı
3
Bodrum'da Deniz Çekildi, Tavşan Adası'ndaki Tarihi Surlar Ortaya Çıktı
4
İzmir'in Tarihi Kalafat Camisi Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı
5
4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir
6
Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor
7
Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!