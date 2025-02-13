İzmir'in Tarihi Kalafat Camisi Restorasyonun Ardından İbadete Açıldı

İzmir'deki Kalafat Camisi Yeniden İbadete Açıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, iki yıllık titiz restorasyon çalışmalarının ardından tarihi Kalafat Camisi ibadete açıldı. Camii ile ilgili yürütülen çalışmalar İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatılmıştı.

Restorasyon Çalışmaları

1800'lü yıllarda Tuzluca Mahallesi'nde inşa edilen caminin restorasyonunda, duvarlar güçlendirildi, kapıları, pencereleri ve çatısı yenilendi. Ayrıca, ahşap döşemesi de tamamen yenilendi. Bu detaylar ile cami, tarihi kimliğine yeniden kavuştu.

Cemaate Kucak Açtı

Restorasyonu tamamlanan cami, kılınan ikindi namazıyla birlikte cemaatine kapılarını açtı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can, caminin kentin tarihine ve dokusuna olan katkısını vurguladı.

Ecdat Yadigarı

Tahir Emre Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Caminin aslına uygun fotoğrafları projelendirilerek İzmir'e özgü ahşap yapısında çalışmalar gerçekleştirdik. İzmir'in deprem bölgesi olması hikayesi gereği, caminin temeli güçlendirildi. Artık ecdadımıza layık şekilde işlevini sürdürecek," ifadelerini kullandı.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi cami, iki yıllık restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iki yıl süren çalışmada ibadethanenin duvarları güçlendirildi, kapıları, pencereleri ile çatısı yenilendi ve ahşap döşemesi yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesindeki tarihi cami, iki yıllık restorasyon çalışmasının ardından ibadete açıldı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iki yıl süren çalışmada ibadethanenin duvarları güçlendirildi, kapıları, pencereleri ile çatısı yenilendi ve ahşap döşemesi yapıldı.