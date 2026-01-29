İzmir İtfaiyesi İnciraltı'nda İpli Flamingoyu 15 Dakikada Kurtardı

İnciraltı Kent Ormanı’nda vücuduna ip dolanan flamingo, İzmir İtfaiyesi dalgıçlarının 15 dakikalık müdahalesiyle kurtarıldı ve doğaya salındı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:53
İzmir’in Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı’nda vücuduna ip dolanan bir flamingo, İzmir İtfaiyesi dalgıçlarının yaklaşık 15 dakikalık müdahalesi sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Müdahale ve kurtarma detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürüyor. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi dalgıçları, deniz kenarında mahsur kalan flamingonun vücuduna dolanan ipleri güvenli şekilde temizledi.

Geçtiğimiz haftalarda İnciraltı’nda ayağına olta misinası dolanan bir flamingoyu kurtaran İzmir İtfaiyesi, bu müdahaleyle de balıkçılık amacıyla hazırlanmış bir tuzağa takılan kuşu sağ salim kurtardı. İlk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen flamingo, tekrar doğal yaşamına salındı.

Vatandaşa çağrı

İzmir İtfaiye yetkilileri, doğayı, çevreyi ve yaban hayatını koruma çalışmalarının süreceğini vurguladı. Yurttaşlara, balıkçılık sonrası misina ve benzeri atıkları doğaya bırakmamaları ve çevreye karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

