İzmir İtfaiyesi İnciraltı'nda İpli Flamingoyu 15 Dakikada Kurtardı

İzmir’in Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı’nda vücuduna ip dolanan bir flamingo, İzmir İtfaiyesi dalgıçlarının yaklaşık 15 dakikalık müdahalesi sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Müdahale ve kurtarma detayları

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, doğal yaşamın korunması için çalışmalarını sürdürüyor. İhbar üzerine bölgeye intikal eden İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi dalgıçları, deniz kenarında mahsur kalan flamingonun vücuduna dolanan ipleri güvenli şekilde temizledi.

Geçtiğimiz haftalarda İnciraltı’nda ayağına olta misinası dolanan bir flamingoyu kurtaran İzmir İtfaiyesi, bu müdahaleyle de balıkçılık amacıyla hazırlanmış bir tuzağa takılan kuşu sağ salim kurtardı. İlk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen flamingo, tekrar doğal yaşamına salındı.

Vatandaşa çağrı

İzmir İtfaiye yetkilileri, doğayı, çevreyi ve yaban hayatını koruma çalışmalarının süreceğini vurguladı. Yurttaşlara, balıkçılık sonrası misina ve benzeri atıkları doğaya bırakmamaları ve çevreye karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuldu.

İNCİRALTI KENT ORMANI’NDA VÜCUDUNA İP DOLANAN FLAMİNGO, İZMİR İTFAİYESİ DALGIÇLARININ YAKLAŞIK 15 DAKİKALIK MÜDAHALESİYLE KURTARILARAK DOĞAL YAŞAM ALANINA SALINDI.