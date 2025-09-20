İzmirli Lena Esen, Dünya Dansında Zirveyi Zorluyor

10 yaşındaki Lena Esen, Dünya Dans Sporları Federasyonu sıralamasında ilk; Stuttgart'ta 26 ülkenin katıldığı yarışmada 66 dansçı arasından birinci oldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:54
Genç dansçı uluslararası arenada yeni şampiyonluklara imza attı

10 yaşındaki Lena Esen, İzmir'de küçük yaşlarda başladığı dans yolculuğunu uluslararası sahnede başarılarla sürdürüyor. Kendi yaş kategorisinde dünyanın en iyilerinden gösterilen Lena, yeni şampiyonluklar kazanarak adını duyurmaya devam ediyor.

Lena, dansa 3 yaşında anne ve babasının öğrencilerini taklit ederek başladı. Katıldığı tüm şampiyonalardan dereceyle dönen genç sporcu, Dünya Dans Sporları Federasyonu tarafından yayımlanan dünya sıralamasında topladığı puanlarla geçen yıl kendi yaş kategorisinde ilk sıraya yerleşti.

Geçen ay Lena, federasyonun düzenlediği ve Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen yarışmada birinciliğe ulaştı. Organizasyona 26 ülkeden 66 dansçı katıldı ve Lena, bu güçlü katılımcı arasından sıyrılarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

AA muhabirine konuşan Lena Esen, ilk hazırlık döneminde çok zorlandığını ve hatalarını düzeltmenin uzun saatler aldığını belirtti. Yarışma anındaki heyecanını ise arkadaşlarını izleyerek yendiğini aktarırken, duygularını şu sözlerle özetledi: "Geçen sene oradan üzülerek gelmiştim, finale çıkamamıştım. Bu sene finale çıktım ve birinci oldum. O yüzden çok mutluyum."

Baba Arman Esen ise yarışmada dünyanın en üst düzey dansçılarının yer aldığını vurguladı. Geçen yıl da yarışmaya katıldıklarını belirten Arman Esen, antrenmanların yoğunluğunu anlatarak, "Son hafta antrenman içeriğinde sabah video, o kamerayla çektiğimiz videoların analizleri, arkasından teknik çalışmalar, yarışma final akışları, kondisyon gibi akşam 8-9'lara kadar yoğun çalışma bizi bu başarıya taşıdı." ifadelerini kullandı.

İzmir'de küçük yaşlarda dans etmeye başlayan ve kendi yaş kategorisinde dünyanın en iyisi olarak gösterilen 10 yaşındaki Lena Esen (sağda), uluslararası başarılarına yeni şampiyonluklar eklemeyi sürdürüyor. Lena, çalışmalarını babası Arman Esen (solda) ile sürdürüyor.

