İznik Gölü'ndeki Batık Bazilika 2025'te Ziyarete Açılacak

İznik Gölü'ndeki Batık Bazilika Ziyaretçilere Kapılarını Açıyor

Bursa'nın İznik ilçesinde, 10 yıl önce yapılan keşiflerle göl kıyısının 20 metre açığında bulunan batık bazilika, 2025 yılından itibaren ziyaret edilebilecek. Bu büyük kilise yapısının derinliği ise 1,5-2 metre arasında değişiyor.

Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İznik Kazı Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı", Roma tiyatrosu, Hisardere nekropolis ve çini fırınlarını içeren kazı alanında gerçekleştirildi. Toplantıda, kazı çalışmalarının dönem sonu değerlendirmesi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Açıklamaları

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, toplantıda yaptığı konuşmada İznik'in tarihi ve kültürel zenginliğine vurgu yaptı. Ayrıca bazilikanın inanç tarihi açısından önemli bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Bozbey, şu ifadeleri kullandı: "Prof. Dr. Mustafa Şahin'in liderliğindeki kazı çalışmaları devam ediyor. İznik Gölü Bazilikal Kilisesi, Birinci Konsil’in 1700'üncü yılı olan 2025'te ziyarete açılacak. Bu yıl, İznik ve Bursa için son derece önemlidir ve dünya genelinde bölgemizin değerini artırmalıyız."

UNESCO ve Kültürel Çalışmalar

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa'daki önemli turistik alanların UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığını hatırlatarak, İznik'in de bu listeye girmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 2023 yılında Bursa'nın müzelerini 1 milyon 800 bin kişi ziyaret etti.

İnceleme ve Sergi Turları

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, toplantının ardından, bazilika alanında incelemelerde bulundu. Ayrıca katılımcılar, Roma tiyatrosunu ziyaret etti ve "Tarihin Ev Sahibi İznik" adlı sergiyi gezdi.