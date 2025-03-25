Johannes Moser İzmir'de Sahne Alacak: Unutulmaz Bir Konser

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, sanatseverleri unutulmaz bir deneyim için buluşturuyor. Dünyaca ünlü çellist Johannes Moser, 28 Mart saat 20.00'de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Konser programında Denizbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Konserin orkestrasyonunu üstlenecek olan Jesko Sirvend, klasik müziği seven dinleyicilerine Antonin Dvorak'ın "Viyolonsel Konçertosu" ve İgor Stravinsky'nin "Petruşka" adlı bale müziği eserlerini sunacak.

Sanatçı Johannes Moser, Berlin Filarmoni, New York Filarmoni, Londra Senfoni ve Münih Filarmoni gibi prestijli orkestralarla sahne almış, 2002 Uluslararası Çaykovski Yarışması'nda birincilik ödülü kazanmıştır. Ayrıca, kariyeri boyunca Brahms Ödülü ve iki ECHO Klassik ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Şef Jesko Sirvend, Tonhalle-Orchester Zürich, MDR Leipzig Radyo Senfoni Orkestrası ve Deutsche Kammerphilharmonie Bremen gibi önemli topluluklarla çalışmalarıyla tanınmaktadır.

Konserin biletleri, AASSM gişeleri ve biletinial.com üzerinden temin edilebilir.