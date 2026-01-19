Kaan Efe Kaya 3 Altınla Gaziantep'in Gururu

Konya'da Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda üstün performans

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu ve milli yüzücü Kaan Efe Kaya, çift palet disiplininde sergilediği performansla şampiyonaya damga vurdu.

14-18 Ocak 2026 tarihlerinde Konya'da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Büyük, Genç, Yıldız ve Küçükler Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, Gaziantep adına gurur verici sonuçlara sahne oldu. Kaya, 100 metre, 200 metre ve 400 metre yarışlarını birincilikle tamamlayarak 3 altın madalya kazandı; organizasyon boyunca 2 kez milli takım barajını geçti ve toplam 4 kez kürsüye çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin önderliğinde kent genelinde spora yönelik yatırımlar ve sporcuya verilen destek, bu başarının arkasındaki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Altyapıdan elit sporcu yetiştirilmesine kadar uzanan bu vizyon, "Spor Şehri Gaziantep" mottosunu sahada somut başarılarla güçlendirmeye devam ediyor.

Kaya, yarışların ardından yaptığı açıklamada: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olarak bu başarıları elde etmek benim için ayrı bir gurur. Bu şampiyonaya çok iyi hazırlandım ve emeğimin karşılığını almak beni çok mutlu etti. Milli Takım barajını geçmek ve üç altın madalya kazanmak motivasyonumu daha da artırdı. Hedefim, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemi ve şehrimi en iyi şekilde temsil etmek. Başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere, kulübüme, antrenörlerime ve aileme teşekkür ediyorum" dedi.

