Kabuğu kendisinden daha değerli! Kabuğunu saklayıp satan paraya para demiyor

Bahçede fiyatı kilosu 30 kuruşa düşen limon kabuğunun kilosu 17 liradan işlem gördüğü öğrenildi.

Kabuğu kendisinden daha değerli! Kabuğunu saklayıp satan paraya para demiyor
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Adana Kozan'da limonun kilosunun 30 kuruşa düştüğünü gören çiftçiler ne yapacaklarını şaşırdı. Bazı çiftçiler ağaçları keserken, bazıları da nehir yatağına limon attı.

Kabuğu kendisinden daha değerli! Kabuğunu saklayıp satan paraya para demiyor

"Limon kabuğu kendisinden daha değerlidir."

Yaklaşık 4 ton limonu çöpe gitmesin diye evinin dışına atan Aysel Kurt, şunları söyledi:

"Limonları çöpe atmama vicdanım el vermedi. Umarım üreticilerin çabaları bir şekilde karşılığını alır. Burada yaklaşık olarak 4 ton limon bulunuyor. Kabuğu boya, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde kullanılmaktadır. Soyup kuruması için bir ipe asılıyor.

Kabuğu kendisinden daha değerli! Kabuğunu saklayıp satan paraya para demiyor

Geçtiğimiz yıl kabukları 17 TL'ye satılıyordu, bu yıl aynı fiyata satılıyor. Limon kabuğu kendisinden daha değerlidir. Bu üründen limonata, limonlu dondurma, rendelenmiş lezzet ve dondurma yapılmaktadır. Birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Depolaması zordur ve su çabuk bozulur. Bir fabrika olması lazım”

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