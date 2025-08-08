DOLAR
Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, Bayhan Konseri ile Coştu

Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, Bayhan konseri ile devam ediyor. Yarın akşam Murat Kekilli sahne alacak.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 00:27
Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, Bayhan Konseri ile Coştu

Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, çeşitli etkinliklerle dolu dolu devam ediyor. Fuarın 7. gününde, ünlü şarkıcı Bayhan, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde dinleyicileriyle bir araya geldi.

Bayhan'ın Unutulmaz Performansı

Konser boyunca Bayhan, hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirerek unutulmaz anlar yaşattı. Dinleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Gelecek Etkinlikler

Fuarda yarın akşam, ünlü sanatçı Murat Kekilli sahne alacak. Müzik severler için kaçırılmayacak bir fırsat olan bu konser, fuarın coşkusunu artırmaya devam edecek.

