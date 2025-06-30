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Kahramanmaraş Kalesi'nde Heyecan Verici Restorasyon Başladı

Kahramanmaraş Kalesi'nde yapılacak restorasyon çalışmalarına başlandı, kültürel kimlik korunuyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 17:56
Kahramanmaraş Kalesi'nde Heyecan Verici Restorasyon Başladı

Kahramanmaraş Kalesi Restorasyon Çalışmaları Başladı

Kahramanmaraş'ın tarihi simgelerinden biri olan Kahramanmaraş Kalesi'nde restorasyon çalışmaları resmen başladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu önemli süreç Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek.

Aslına Uygun Yeniden İnşa

Restorasyon çalışmaları kapsamında kalenin surları başta olmak üzere depremde zarar gören tüm bölümleri aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilecek. Bu kapsamda, kalenin tarihi dokusunun korunması hedefleniyor.

Başkan Görgel'den Önemli Açıklamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, restorasyon sürecinin yalnızca fiziksel bir yenileme olmadığını, aynı zamanda kentin kültürel kimliğinin korunarak gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Görgel, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından kentin sadece fiziksel değil, kültürel ve ruhsal dirilişini de gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Görgel, “Kahramanmaraş'ımızın hafızasında çok özel bir yere sahip olan tarihi kalemizin restorasyonu da bu anlayışın bir parçası. Kültür ve Turizm Bakanlığımız koordinesinde yürütülen bu çalışmayla, kalemizi yeniden ayağa kaldırıyor. Geçmişimizle gelecek arasında güçlü bir köprü kuruyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kahramanmaraş'ın tarihi simgelerinden olan "Kahramanmaraş Kalesi"nde restorasyon çalışmaları...

Kahramanmaraş'ın tarihi simgelerinden olan "Kahramanmaraş Kalesi"nde restorasyon çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş'ın tarihi simgelerinden olan "Kahramanmaraş Kalesi"nde restorasyon çalışmaları...

Kahramanmaraş'ın tarihi simgelerinden olan "Kahramanmaraş Kalesi"nde restorasyon çalışmaları başladı.

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