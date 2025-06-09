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Kahramanmaraş'ta Doğa Tutkunları Bayramda Kale Boynu Kanyonu'nda Bir Araya Geldi

Doğa severler, Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş'ın Kale Boynu Kanyonu'nda kamp yaparak doğayla iç içe bir deneyim yaşadı.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 19:16
Kahramanmaraş'ta Doğa Tutkunları Bayramda Kale Boynu Kanyonu'nda Bir Araya Geldi

Kahramanmaraş'ta Doğa Tutkunları Bayramda Buluştu

Kahramanmaraşlı doğa severler, Kurban Bayramı tatilini Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Kale Boynu Kanyonu'nda kamp yaparak geçirdi. Şehir merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafede bulunan bu eşsiz doğal güzellik, Hançer Deresi ile Hapis Kanyonu'nun birleştiği noktada yer alıyor ve göz alıcı manzarasıyla doğaseverleri kendine çekiyor.

Doğa Sporları Platformu'ndan Önemli Açıklama

Kahramanmaraş Doğa Sporları Platformu (KADOS) Kurucusu Mustafa Yıldız, bu bölgeye her yıl düzenli olarak geldiklerini belirterek, "Burası adeta doğanın cenneti" dedi. Bayramın 3'üncü ve 4'üncü günlerinde yaklaşık 40 kişilik bir ekiple kamp etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldız, "Bir tarafımızda Hançer Deresi, diğer tarafımızda Hapis Kanyonu var. Lokasyon olarak muhteşem bir yer. Her yıl geldiğimde ayrı bir keyif alıyorum" şeklinde konuştu.

Kampa Katılanların Yorumları

Yıldız’ın yanı sıra kampa katılan Vildan Korur, bu etkinliği ilk kez deneyimlediğini ve bölgenin güzellikleri karşısında mutluluk duyduğunu açıkladı. Çağrı Emre Kır ise bayram tatilini doğayla iç içe geçirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Mersin'den gelen Saniye Atilla, Kale Boynu Kanyonu’nun doğasının kendilerine hoş bir vakit geçirme fırsatı sunduğunu söyleyerek, "Bölge gerçekten çok güzel" diye ekledi. Tuğba Kaya da, Kahramanmaraş'ta böyle bir doğa güzelliği olduğunu bilmediğini ifade ederek, KADOS ekibiyle birlikle keşfettikçe yeni güzellikler bulduğunu dile getirdi.

Son olarak, ziyaretçilerden Süleyman Karalar, Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerinin saymakla bitmeyeceğini vurguladı. Bu bayram, Kale Boynu Kanyonu, doğa severler için unutulmaz bir deneyim sundu.

Kahramanmaraşlı Doğa Severler, Kurban Bayramı tatilini Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Kale...

Kahramanmaraşlı Doğa Severler, Kurban Bayramı tatilini Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Kale Boynu Kanyonu'nda kamp yaparak geçirdi.

Kahramanmaraşlı Doğa Severler, Kurban Bayramı tatilini Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Kale...

Kahramanmaraşlı Doğa Severler, Kurban Bayramı tatilini Göksun ilçesi sınırları içerisindeki Kale Boynu Kanyonu'nda kamp yaparak geçirdi.

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