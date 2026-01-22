Kahramanmaraş’ta Kanlıdere Köprüsü Restorasyonu Hızlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören Kanlıdere Köprüsü'nün restorasyonu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü koordinesinde hızla ilerliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:58
Kahramanmaraş’ta Kanlıdere Köprüsü yeniden ayağa kaldırılıyor

Restorasyon çalışmaları bilimsel esaslarla, özgün yapıya uygun şekilde sürüyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve kentin tarihi dokusuna tanıklık eden Kanlıdere Köprüsünde restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar büyük bir hassasiyetle yürütülüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon kapsamında, deprem sonrası köprüde meydana gelen deformasyonlar aslına ve özgün yapısına uygun şekilde onarılıyor. Çalışmaların yapının tarihi dokusuna zarar verilmeden, bilimsel ve teknik esaslar doğrultusunda titizlikle gerçekleştirildiği bildirildi.

Restorasyon sürecinde köprünün taş örgüsünde ve kemerlerinde oluşan çatlaklar, yıpranmalar ve zayıflamalar giderilerek yapının dayanıklılığının artırılması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında köprüde iskele ve taşıyıcı sistemlerin kurulumu tamamlandı. Bu aşamanın ardından zemin düzenleme, söküm ve kazı çalışmalarına geçildi.

Zemin hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ise taş onarımı, derz yenileme, kemer restorasyonu ve özgün malzeme tamiri gibi ana uygulama aşamaları hayata geçirilecek.

Restorasyon çalışmalarını değerlendiren esnaf Ali Kösesakal, "Köprü eski haline döndüğünde çok güzel olacak. Tarih kokacak. Köprüden ziyade çevresindeki işlerinin de elden geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaş Kerim Kalıç ise, "Yıllardır köprü bu şeklideydi ama depremde hasar aldı. Şimdi eski haline getirme çalışmaları var" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

