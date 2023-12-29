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Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif

Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif Haftasonu kahvaltısına pratik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, dereotlu ve peynirli poğaça tam size göre. Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu poğaçalar, fırından çıkar çıkmaz afiyetle yenebilir. Malzemeler ve yapılışı için okumaya devam edin.