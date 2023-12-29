Kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak! Dereotlu ve peynirli poğaça nasıl yapılır? 10 dakikada pratik tarif
Haftasonu kahvaltısına pratik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, dereotlu ve peynirli poğaça tam size göre. Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu poğaçalar, fırından çıkar çıkmaz afiyetle yenebilir. Malzemeler ve yapılışı için okumaya devam edin.
Dereotlu ve Peynirli Poğaça Tarifi
Haftasonu kahvaltısını lezzetlendirmek isteyenler için harika bir seçenek: dereotlu ve peynirli poğaça. Bu poğaçalar hem çok pratik hem de çok nefis. Sadece 10 dakikada hazırlayıp fırına verebilirsiniz. İşte malzemeler ve yapılışı:
Dere Otlu Poğaça için malzemeler:
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 yumurta (Akı içine sarısı üstüne)
- 1 kase doğranmış dereotu
- 1 kase kadar rendelenmiş kaşar peyniri
- 2.5 3 su bardağı un(unu kontrollü ekleyelim)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 dolu çay kaşığı zerdeçal
Dere Otlu Poğaça yapılışı:
- Bir kaba yoğurt, sıvıyağ, dereotu, yumurta akı, un, tuz ve kabartma tozunu koyun ve iyice yoğurun.
- Hamurunuz yumuşak bir kıvamda olmalı.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin.
- Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün. İsterseniz susam veya çörekotu da serpin.
- Fırını 180 dereceye ayarlayın ve poğaçaların üzerleri kızarana kadar pişirin. (15-20 dakika)
- Poğaçalarınız hazır. Sıcak sıcak servis yapın ve afiyet olsun.