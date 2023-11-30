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Kahvaltıda Farklı Bir Tat Arayanlara: 15 Dakikada Tavada Pizza Tarifi

Kahvaltıda Farklı Bir Tat Arayanlara: 15 Dakikada Tavada Pizza Tarifi Tavada pizza yapmak hem kolay hem de lezzetli bir yöntemdir. Sadece 15 dakikada malzemeleri karıştırıp tavada pişirebilirsiniz. Pizza sosu ve istediğiniz malzemelerle pizza hamurunu süsleyin. Kısık ateşte kızarana kadar pişirin ve afiyetle yiyin.