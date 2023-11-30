Kahvaltıda Farklı Bir Tat Arayanlara: 15 Dakikada Tavada Pizza Tarifi
Tavada pizza yapmak hem kolay hem de lezzetli bir yöntemdir. Sadece 15 dakikada malzemeleri karıştırıp tavada pişirebilirsiniz. Pizza sosu ve istediğiniz malzemelerle pizza hamurunu süsleyin. Kısık ateşte kızarana kadar pişirin ve afiyetle yiyin.
Tavada Pizza Nasıl Yapılır?
Tavada pizza yapmak için çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Sadece 15 dakikada lezzetli bir pizza hazırlayabilirsiniz. İşte tavada pizza tarifi için gerekli malzemeler ve yapılışı:
Tavada Pizza Tarifi İçin Malzemeler
Hamur için
- 1 yumurta
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 kahve fincanı un
- Bir fiske tuz
- Bir fiske şeker
- Yarım paket kabartma tozu
Üzeri için;
- 1 yemek kaşığı salça
- Sosis
- Zeytin
- Kaşar
- Yeşil biber
- Mısır
Tavada Pizza Tarifi Nasıl Yapılır?
- Hamur için bütün malzemeleri bir kapta karıştırın ve akışkan bir hamur elde edin.
- Yağlanmış teflon tavaya hamuru kek gibi yayın.
- Salçayı istediğiniz baharatlarla karıştırın ve biraz su ekleyerek sürülebilir bir kıvam almasını sağlayın.
- Hamurun üzerine salça sosunu sürün.
- Üzerine kaşar peyniri, sosis, zeytin, mısır ve biberleri serpiştirin.
- Tavanın kapağını kapatın ve büyük ocakta altı kısık ateşte yaklaşık 7 dakika pişirin.
- Altının kızardığını gördüğünüzde ocaktan alın ve servis tabağına çıkarın. Afiyet olsun.
Tavada Pizza Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
- Pizza hamurunun cıvık olması önemlidir. Bu yüzden tarifteki un ve kabartma tozu ölçülerine sadık kalın.
- Pizza sosuna istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Karabiber, kekik veya fesleğen pizza sosuna çok yakışır.
- Pizza hamurunun üzerine önce kaşar peyniri sonra diğer malzemeleri koyabilirsiniz. Sonra tekrar kaşar peyniri serpebilirsiniz.