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Kahvaltıların sultanı olacak zeytinli peynirli kek tarifi! Üstelik yapması çok basit

Daha önce tuzlu kek yemeyi denemiş miydiniz? İşte zeytin-peynirli kek tarifi! Pazar kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak...

Yayın Tarihi: 03.03.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 17:03
Kahvaltıların sultanı olacak zeytinli peynirli kek tarifi! Üstelik yapması çok basit

Kahvaltının olmazsa olmazlarından zeytin ve peynir, bu kez farklı bir lezzetle buluşuyor. Yumuşacık dokusuyla damakları şenlendiren Zeytinli Peynirli Kek tarifi, klasik kahvaltı alışkanlıklarınızı bir adım öteye taşıyor.

Yumurtanın lezzetiyle başlayan serüven, şeker, mısır unu, yoğurt ve sıvı yağın dansıyla devam ediyor. Unun kontrollü eklenmesi, kekin kıvamını anlamanın sırrını ortaya çıkarıyor. Zeytin ve peynirin eşsiz uyumu, kekin içindeki lezzet patlamasını müjdeliyor. Kıyılmış maydanoz ve tuzun eklenmesiyle zenginleşen harç, susamla taçlandırılarak fırın kabına aktarılıyor.

zeytin peynirli kek

180 derecede özenle pişirilen Zeytinli Peynirli Kek, sıcacık ekmek kokularıyla mutfağınıza yayılıyor. 45-50 dakika süren bu lezzet yolculuğu, kekin altın kahverengi rengini almasıyla tamamlanıyor. Her diliminde peynirin yoğun aroması, zeytinin hafif acılığı ve maydanozun taze ferahlığı bir araya geliyor.

Bu kek tarifi, sadece kahvaltı sofralarınıza değil, çay saatlerinize de ayrı bir keyif katıyor. Eğer daha fazla lezzet istiyorsanız, içerisine farklı peynir çeşitleri ekleyebilir, zeytin miktarını artırabilirsiniz. Kişisel dokunuşlarınızla Zeytinli Peynirli Kek, sofranızın baş tacı olmaya aday!

zeytin peynirli kek

Hazırlık aşamalarıyla bütünleşen tarifin püf noktası ise un miktarını kontrol altında tutmak. Un, tam da kıvamı yakalamak için özenle eklenmeli, eksik kalırsa ilave edilmeli.

Kahvaltının vazgeçilmezleri artık sadece ekmek arasında değil, Zeytinli Peynirli Kek dilimlerinde buluşuyor. Sofranızı renklendirmek ve damaklarınıza unutulmaz bir lezzet armağan etmek için hemen bu tarifi deneyin. Afiyet olsun

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