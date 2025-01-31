Kalandar Çorbası, Usta Öğreticilerin Araştırmalarıyla Sofralara Dönüyor

Kalandar Çorbası: Geleneksel Lezzetler Yeniden Hayat Buluyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl belirlenen proje ile Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, kaybolmaya yüz tutan ve geleneksel bir lezzet olan Kalandar Çorbasını yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

Yadigar Projesi ile Tarihi Tarifler Koruma Altında

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, "Yadigar Projesi" kapsamında, yerel yemek kültürünü araştırarak, bu tarihi tarifleri kayıt altına almaya yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Proje lideri Nergiz Güngör önderliğindeki usta öğreticilerden oluşan ekip, Trabzon'un 18 ilçesinde muhtarlarla iş birliği yaparak, Kalandar gecesine ait çorbanın tarifini topladı.

Malzemeler ve Yapım Aşaması

Geleneksel Kalandar Çorbası’nın yapımında kullanılan malzemeler arasında mısır, tereyağ, bakla, bal kabağı, mısır unu, soğan, sarımsak ve yoğurt yer alıyor. Elde edilen tarif, enstitünün sosyal medya hesaplarında paylaşılacak.

Kalandar Geleneği ve Kutlamalar

Trabzon'da her yıl 13 Ocak gecesi Rumi takvime göre kutlanan Kalandar, son zamanlarda çeşitli etkinliklerle daha fazla ilgi görmeye başladı. Bu gelenek ile özdeşleşen çorba da, geleceğe aktarılmaya çalışılıyor.

Gelecek Kuşaklara Aktarım Hedefi

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, MEB'in her yıl belirlediği projelerin iki şeklini vurguladı: "Oluşturulan araştırma sonuçlarının çekimlerini yaparak belgesele dönüştürmeyi ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz." dedi. Kalandar Çorbası, enstitü mutfak bölümünde her yıl pişirip, gelenekleri yaşatmak adına misafirlere sunulacak.

Halkın Desteğiyle Geleneksel Tarifler Yaşatılacak

Karabina, projelerine destek vermek isteyen Trabzon halkına geleneksel yemek tariflerini paylaşmaları için çağrıda bulundu. Usta öğretici Fatma Siliğ ise çorbanın tarihi hakkında, "Ambarda bulunabilen ne varsa kullanılıyor. Mısır yarması, mısır unu, iç yağ, bal kabağı ve barbunya fasulyesi ile kaynatılan çorba, yoğurt ve biberli tereyağı ile servis ediliyor." şeklinde açıklamalar yaptı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, "Yadigar Projesi" kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerden "Kalandar Çorbası"nın yapımını kayıt altına aldı. Enstitüde, mısır, tereyağ, bakla, bal kabağı, mısır unu, soğan, sarımsak ve yoğurt gibi malzemelerin kullanıldığı çorbanın yapılışını kayıt altına alan ekip, enstitünün sosyal medya hesaplarında yayınlayacak.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, "Yadigar Projesi" kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş yemeklerden "Kalandar Çorbası"nın yapımını kayıt altına aldı. Enstitüde, mısır, tereyağ, bakla, bal kabağı, mısır unu, soğan, sarımsak ve yoğurt gibi malzemelerin kullanıldığı çorbanın yapılışını kayıt altına alan ekip, enstitünün sosyal medya hesaplarında yayınlayacak.