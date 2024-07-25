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Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için kamu bankaları tarafından sunulan taşıt kredisi seçenekleri, araç almak isteyenler için çeşitli avantajlar sağlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, TOGG araçları için kredi desteği sunan bankalar arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:19
Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Yerli otomobil TOGG'un finansmanı için sunulan taşıt kredileri, kamu bankaları tarafından cazip faiz oranları ve uzun vadeli ödeme planları ile destekleniyor. Ziraat Bankası'nın geniş çaplı kampanyasının yanı sıra, TOGG'un faizsiz kredi fırsatları, araç alıcıları için büyük avantajlar sunmakta. Temmuz ayı itibarıyla başlayan bu fırsatlar, stoklarla sınırlı olarak sunulmakta.

TOGG Taşıt Kredisi Faiz Oranları

TOGG taşıt kredisi için belirlenen faiz oranları, aracın değerine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki detaylarda belirtilen faiz oranları ve vade seçenekleri, kredi çekmek isteyenlere yardımcı olabilir:

0-1.600.000 TL değerindeki araçlar için, araç değerinin en fazla %70'ine kadar 48 ay vadeli kredi sağlanmaktadır.

1.600.001-3.000.000 TL aralığındaki araçlar için, değerinin %50'sine kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sunulmaktadır.

3.000.001-4.000.000 TL değerindeki araçlar için, değerinin %30'una kadar 24 ay vadeli kredi verilmektedir.

4.000.001-5.000.000 TL değerindeki araçlar için ise, araç değerinin %20'sine kadar 12 ay vadeli kredi olanağı tanınmaktadır.

Ziraat Bankası'nın TOGG Kredi Kampanyası

2024 yılında satışa sunulacak TOGG araçları için Ziraat Bankası tarafından düzenlenen kampanya, araç bedelinin %70'ine varan kredi imkanı sunuyor. Bu kredi, 48 ay vade seçeneği ile sağlanmakta olup, kredi tahsis ücreti alınmaması gibi ek avantajlar da sunulmaktadır. Böylelikle, araç alıcıları için cazip bir finansman seçeneği oluşturulmaktadır.

Faizsiz Kredi Kampanyası

TOGG, Temmuz 2024'te özel bir kampanya başlatarak T10X modelinde 400.000 TL'ye kadar faizsiz 12 ay vadeli kredi olanağı sunmaktadır. Ayrıca, 800.000 TL'ye kadar %2,99 faiz oranıyla 30 ay vadeli kredi seçeneği de mevcut. Bu kampanya yalnızca Temmuz ayı boyunca geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOGG taşıt kredisi başvurusu, TOGG'un resmi satış platformu Trumore üzerinden veya doğrudan TOGG kredisi veren bankalar aracılığıyla yapılabilir. Bu süreç, potansiyel alıcılara çeşitli seçenekler sunarak, kredi alma işlemini kolaylaştırmaktadır.

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