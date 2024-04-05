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Kamu Gözetimi Kurulu memur alımı! KPSS ve yaş şartına dikkat

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu memur alımı yapacak! İşte başvuru için bilmeniz gerekenler...

Yayın Tarihi: 05.04.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 07:51
Kamu Gözetimi Kurulu memur alımı! KPSS ve yaş şartına dikkat

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), Ankara ve İstanbul illerinde istihdam edilmek üzere 18 memur alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda belirtilen şartlara uygun adaylar başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasında yer alan genel şartları taşımak, belirli yükseköğretim kurumlarından veya bölümlerinden mezun olmak, 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS A Grubu) en az 80 puan almış olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak ve görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.

memur alımı

Başvurular, 2 Nisan-14 Nisan 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların belirtilen tarihler arasında ve belirtilen şartlara uygun olarak yapılması önem taşıyor. Adaylar, KGK'da görev yapmak üzere tercihlerini Ankara veya İstanbul illerine göre yapabilecekler.

Ayrıca, 18 adet uzman yardımcısı (genel alan) kadrosu için belirli bir lisans eğitimi gerekmektedir. Bu pozisyonlara başvuracak adaylar, tercihlerini görev yapmak istedikleri il'e göre belirleyebilecekler.

KGK'nın gerçekleştireceği bu memur alımı, iş arayışında olan adaylar için önemli bir fırsat olabilir. Başvuru süreci ve şartlar hakkında daha fazla bilgi almak isteyen adaylar, resmi duyuruları inceleyerek detaylı bilgi edinebilirler.

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