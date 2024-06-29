Kamu kurumlarına memur alımı başladı! KPSS'den en az 60 puan almak yetiyor

Kamuda memur personel alımı için başvurular sona erdi. Son günlerde yayımlanan ilana göre, 3 farklı kurum 84 memur personel alacak, eksikliklerini gidermek amacıyla.





Başvuruları kabul edilen kurumlar için son tarih 28 Haziran 2024'tü. Başvuru yapmayan adaylar, aşağıdaki bilgileri göz önünde bulundurarak başvuruda bulunabilirler.

Başvuru süresi sona eren kurumlar şunlardır:

- Yükseköğretim Kurumu

- Adalet Bakanlığı CTE

- Gazi Üniversitesi

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), toplamda 15 kişilik boş kadro için Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından personel alımı yapacak. Alımlar şu şekilde dağılıyor: 1 Aşçı Yardımcısı, 2 Şoför, 5 Büro Personeli, 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, ve 3 Büro Personeli. Adaylardan, 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmaları beklenmektedir. Mülakat yapılmadan alım süreci gerçekleştirilecektir.

Adalet Bakanlığı CTE Memur Alımı İlanı:

Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2024 yılında toplam 50 İdare Memuru alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar, sınavla yapılacak olup adayların KPSS puan türünden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Gazi Üniversitesi Personel Alımı İlanı:

Bir üniversite, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar arasından toplamda 19 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar şu pozisyonlar için gerçekleştirilecek: 3 Teknisyen, 1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 6 Büro Personeli (Muhasebe), 3 Sağlık Teknikeri, 1 Avukat, 1 Fizyoterapist ve 4 Hemşire. Adayların başvuru yapabilmeleri için 2022 yılı KPSS sınavından en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir.